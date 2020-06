Sant Pau suspèn el Sant Joan i les festes del barri i només deixa la missa del dia 27

La comissió de joves i la junta de l'Associació de Veïns del barri de Sant Pau han anunciat que, a causa de la situació de pandèmia que s'està vivint arran de la covid-19 i seguint les mesures de seguretat i desconfinament ordenades per les administracions competents, aquest any no es durà a terme la festa de Sant Joan del 24 de juny ni tampoc les festes del barri, que estaven previstes per als propers dies 26, 27 i 28 de juny.

L'únic acte de les festes que es portarà a terme serà la missa del dia 27 a 2/4 de 8 del vespre, que aquest any se celebrarà a l'església del barri i no a l'ermita com es fa tradicionalment, per una qüestió d'espai, han informat els veïns.

El de Sant Pau no és el primer barri de Manresa que ha decidit anul·lar les festes. Ja ho va fer amb anterioritat el de Valldaura i, abans d'ell, el de Vic-Remei.