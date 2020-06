Sor Lucía s'emociona en un vídeo on alerta que, sense ajuda, la plataforma perilla

No és la primera vegada que sor Lucía Caram demana ajuda per a la plataforma d'aliments de Manresa mitjançant l'enregistrament d'un vídeo i la seva difusió a les xarxes. Sí que és el primer cop, però, que s'emociona visiblement i que alerta que, sense suport per part de la ciutadania i les empreses, la plataforma perilla.

«No m'agradaria abaixar la persiana», diu al vídeo de gairebé onze minuts que va difondre ahir, abans d'obrir les portes al local de la carretera de Vic per fer el repartiment de lots a les famílies derivades pels Serveis Socials. Ho diu després de repassar els números que ha mogut la iniciativa solidària d'ençà de la pandèmia: «hem fet 9.500 lots d'aliments. A banda, hem donat a la gent una bossa amb sabó per a la roba i amb productes d'higiene personal. Els hem donat carn, peix, productes precuinats, llet, ous... Els hem garantit una alimentació equilibrada per als 15 dies pels quals venia la gent. N'hi ha que ve cada 15 dies i d'altra cada mes. El valor total dels 9.500 lots ha estat d'1.140.000 euros. Durant aquest temps, a la plataforma d'aliments hi han passat 2.000 unitats familiars o persones individuals. Hem arribat a 7.000 persones. Estem parlant de moltíssima gent que ha quedat al marge, tot i que el govern va dir que no hi quedaria».



«No és fàcil de gestionar»

Caram, que dirigeix la Fundació del Convent de Santa Clara, de la qual depèn la plataforma, confessa que la situació li genera insomni i angoixa i es demana «què serà de totes aquestes famílies que estan trencades. Que venen amb molt patiment a nosaltres buscant el pa de cada dia». És en aquest punt on no pot evitar que se li trenqui la veu i que se li neguin els ulls. «No és fàcil de gestionar. No només es tracta de repartir aliments. Es tracta d'acollir, de consolar, d'eixugar llàgrimes i que puguin tenir oportunitats en el camí de la vida», remarca emocionada.

Alerta que tot plegat només serà sostenible «si tots ens hi impliquem i hi posem de la nostra part». D'ençà que va començar la pandèmia, informa que la plataforma d'aliments ha obert 26 dies amb atenció directa a la gent. A banda, s'han fet més de 80 serveis domiciliaris i s'ha portat durant dos mesos el menjar cuinat a cent persones a casa seva, un servei «que ha estat temporal i que s'acaba aquesta setmana». És el que va posar en marxa la Joviat a través de la seva escola d'hoteleria. «Això vol dir que aquestes persones es tornen a incorporar a la plataforma dels aliments».

Parla de «situacions autènticament doloroses. Pares i mares de família desesperats», persones, diu, que estan esperant «una cita dels Serveis Socials que els arribarà però, com que el servei està col·lapsat, els hem de donar lots d'emergència perquè si no se'ls cobreix aquesta necessitat essencial no poden donar menjar als seus fills i encara menys anar endavant». Assegura que, ara mateix, la plataforma és com «un hospital de campanya».



Per garantir la pau social

Sor Lucía dona gràcies a tothom qui els ha ajudat fins ara, als voluntaris joves i als grans, ara retirats per qüestions de sanitat però amb ganes de tornar-hi. Dit això, fa una crida a la societat i a les empreses d'alimentació. «Ajudeu-nos a ajudar. Us necessitem. Us ho demano, us ho suplico. Per la pau social». Alerta que «si algú no pot menjar cada dia o donar menjar als seus fills, és legítim que busqui menjar com sigui».