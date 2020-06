La venda de cotxes comença a recuperar-se després d'una aturada completa

El sector de l'automoció ha sigut un dels molts afectats per la crisi sanitària mundial. Tant és així que la venda de cotxes del mes d'abril, en l'etapa més dura del confinament, es va reduir el 97,8% a nivell estatal. Tot i això, sembla que el sector es comença a reactivar després d'assolir una caiguda menor durant el mes de maig, concretament del 59% respecte de l'any passat.

Els concessionaris de la Catalu-nya Central coincideixen que el sector s'està reactivant, de manera lenta, i volen oblidar una de les etapes més dures que els ha tocat viure durant la seva trajectòria.

«Ha sigut un cop molt dur, nosaltres som un sector que ja estàvem tocats després de la crisi i fins al 2016», afirma Jordi Sala, director de Sala Team. Sala destaca que la represa de la venda de cotxes ha estat caracteritzada per matriculacions de cotxes el procés de venda dels quals havia començat abans del confinament i no s'havia pogut finalitzar. En aquest sentit, Sala destaca que durant el mes de maig han matriculat 230 cotxes, quan l'any passat en van ser 900, el que representa una baixada de prop del 75%. El mateix ha passat a Tallers Ballús, tal com explica el seu gerent, Jordi Ballús. «Quan ha tornat la normalitat els clients no s'han tirat enrere», i és que Ballús ha recuperat totes les vendes que havien quedat en «stand by» per culpa del confinament. «Amb el que portem de reobertura hem recuperat bastant l'activitat, hem entregat totes les comandes que teníem pendents i ja estem fent comandes noves tant de cotxe nou com de seminou», destaca Ballús, que afirma que, en el seu cas, la venda de cotxes pot estar al voltant del 70% del que estaria en condicions normals en aquesta època de l'any, una xifra que el deixa satisfet.

Pel que fa al tipus de cotxe que el client està triant més, els concessionaris assenyalen què s'està apostant més pels vehicles seminous. «Estem venent sobretot els seminous i els matriculats perquè necessitem treure'ls», assenyala Sala. El mateix afirma Jordi Macià, director del grup Motorcat: «Detectem que funciona abans la venda del cotxe usat que la del cotxe nou».

L'altra part afectada per la crisi sanitària en el sector del motor ha estat el servei postvenda, tot i que alguns tallers han pogut fer algunes actuacions abans del pla de desescalada del confinament. «Com que som tallers reparadors, tot i que la part de vendes no podia obrir, a la part de taller estàvem obligats a donar el servei d'emergència. Per exemple, una de les primeres intervencions va ser d'una infermera que li va caure la placa de matrícula, casos així els havíem d'atendre», explica Maria Masana, gerent del grup Sarauto, que afegeix que «en el nostre cas la postvenda està treballant al 100%, això també és perquè les cites que havien quedat pendents es van haver de recol·locar, però estem treballant sent conscients que cobrim una necessitat». Malgrat que la post-venda va ser el primer element que es va recuperar en el sector del motor, encara arrossega les conseqüències del confinament. «El servei de postvenda no treballa com esperàvem, ara ho fa mes o menys al 70% perquè els cotxes no han corregut», afirmava Macià.

La majoria de grups també coincideixen que ara és un bon moment per comprar un cotxe ateses les bones ofertes que les marques estan presentant per superar aquesta crisi. També agafaran més importància altres maneres de comprar un cotxe que ja estaven en creixement abans de la crisi i que, com apunten els experts del sector, és possible que s'accentuïn. És el cas d'un finançament més flexible, la compra per internet o el rènting. Respecte a aquest últim mètode, Sala explica que «és una fórmula que estem aplicant al màxim per facilitar la compra perquè amb això també generem poder renovar el parc automobilístic del país». Tot i això, creuen que el model de propietat no canviarà després d'aquesta crisi. En aquest sentit, Ballús apunta que «el model de propietat de cotxes a la zona de la Catalu-nya Central no ha de canviar, ja que aquí gairebé tothom necessita tenir un cotxe en propietat», tot i que posa en valor l'augment de la flexibilitat en el finançament per comprar els vehicles.

Tot i la patacada que ha suposat el confinament, els grups automobilístics noten una certa recuperació en el sector que va augmentant de forma progressiva i en espera d'un pla que els ajudi a recuperar la normalitat d'abans.