Als centres sanitaris de Manresa hi ha 10 persones ingressades per Covid

Als hospitals de Manresa hi ha, aquest dijous, 10 persones ingressades amb coronavirus confirmat. Una menys que no pas dimecres. 9 són a l'Hospital de Sant Joan de Déu, i una a Sant Andreu. A les darreres hores no hi ha hagut cap defunció, i ja s'acumulen 20 dies seguits sense traspassos. Són un total de 234 morts des que es va iniciar l'emergència sanitària. 170 a Althaia i 64 a Sant Andreu.

A la Fundació Althaia hi ha un pacient ingressat menys que no pas dimecres. De 10 s'ha passat a 9. Pel que fa a les altes, se n'han donat 1.039.

A l'Hospital de Sant Andreu de Manresa hi havia aquest dijous una persona ingressada per covid. A les darrers hores no hi ha hagut cap nou ingrés. Per altra part un treballador de la fundació assistencial és a casa de forma preventiva a l'espera de saber els resultats de la prova del coronavirus.

Per la seva part Salut ha informat aquest dijous que a la regió sanitària de la Catalunya central hi ha hagut 112 casos nous els últims 7 dies. El passat 10 de juny se n'havien comptabilitzar 6.276, i aquest dijous, 6.388. A la mateixa regió central, que engloba les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Anoia, Osona i Moianès, la covid ha causat més de 1.500 morts.