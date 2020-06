Condemnat a 12 anys de presó l'home que va violar una menor a Manresa el 2017

L'Audiència Provincial de Barcelona ha declarat culpable i ha condemnat a 12 anys de presó l'home acusat d'agredir sexualment utilitzant la violència i la intimidació una menor de 15 anys el 12 de febrer del 2017 a Manresa.

La secció sisena de l'Audiència també ha dictat l'allunyament a M.A.Q.S., el jove de nacionalitat equatoriana, de la víctima d'una distància superior a 1.000 metres i durant els 10 anys següents a la sortida de la presó. També se l'ha condemnat a 5 anys més en llibertat vigilada. A més, també haurà d'abonar 20.000 euros a la víctima, a través de la representació legal dels seus pares, com a indemnització per lesions, seqüeles, danys morals i perjudicis. La defensa de l'acusat demanava l'absolució i la fiscalia 13 anys i mig de presó.

Els fets van tenir lloc el 12 de febrer del 2017. Com diu la sentència a la qual ha tingut accés Regió7, M.A.Q.S., que en aquell moment tenia 23 anys, va quedar amb la víctima, que en tenia 15, a través d'Instagram a prop de l'institut Lluís de Peguera. Després de passejar i de repetits intents de petons i tocaments per part del processat, aquest i la víctima van anar a un descampat situat més enllà de la zona universitària, on es va produir la violació. La sentència assenyala que en un moment donat, estant ella estirada a terra, el processat es va abaixar els pantalons, li va abaixar els leggins a ella i la va penetrar vaginalment. La sentència apunta que la menor va oposar resistència empenyent-lo amb les mans a l'estómac per desfer-se d'ell i li demanava repetidament que la deixés.

«La menor va viure aquesta situació amb por, donada la determinació del processat, i la diferència d'edat entre ells, i va arribar a pensar la menor que el processat podia colpejar-la si mostrava major oposició. Quan va acabar, el processat va dir a la menor que no expliqués res», apunta l'escrit del Tribunal. L'agressió va provocar diverses lesions en la víctima, sobretot a la zona vaginal. La menor també va presentar trastorn adaptatiu amb ansietat que ha afectat de forma lleu les seves activitats habituals, i ha necessitat de psicoteràpia, que encara continua.

Tal com va informar Regió7 el 4 de març del 2020, l'acusat va negar que conegués la menor en declaracions fetes a l'Audiència Provincial, però l'excunyada de la víctima va assegurar que havien mantingut converses abans de la violació. El condemnat també va negar que aquella tarda hagués quedat amb la menor i va assegurar que havia anat a la festa d'aniversari de la filla d'una amiga, acompanyat d'un conegut seu, en Moisès, del qual no havia parlat fins aquell moment. L'explicació de l'acusat és que no n'havia parlat perquè amb ell no només fumava tabac, fet que no volia que els seus pares sabessin. Tot i això, cinc testimonis van corroborar que ell havia estat a la festa, encara que no van poder precisar amb exactitud a quina hora de la tarda hi havia arribat.

També va declarar qui llavors era la parella del seu germà i la primera a qui la menor va explicar els fets. Va ser ella qui va alertar els familiars de la víctima.