La Fira Mediterrània de Manresa s'amplia a sis dies amb dos formats, en línia i presencial

Ara fa un mes i mig, el director artístic de la Fira Mediterrània, l'olotí Jordi Fosas, explicava a aquest diari que difícilment el mercat de cultura popular que se celebra a Manresa l'octubre seria massiu com en edicions anteriors i que es treballava per organitzar online la part professional. I així serà. El certamen manresà, un dels mercats estratègics del país, celebrarà el mes d'octubre una 23a edició «excepcional» en un format híbrid, combinarà propostes en línia i presencials, i l'ampliarà de quatre a sis dies de durada, del 13 al 18 d'octubre. Els organitzadors van fer públic, ahir, els dos eixos sobre els quals pivotarà el certamen, que en les properes dues setmanes acabarà de tancar les propostes artístiques. Sempre pendent, això sí, de les novetats de la covid-19.

Tot i que a hores d'ara es té clar que no hi haurà llotja professional física (al Museu de la Tècnica) ni espectacles itinerants i de car-rer que siguin massius, la fira resta en espera dels protocols que es derivin de l'anomenada «nova normalitat» i de la fi de l'estat d'alarma, previst per a aquest cap de setmana. «El format híbrid amb què hem repensat aquesta Mediterrània excepcional per a tothom ens permetrà donar joc segons com evolucioni la pandèmia: o ens arreplegarem més, amb eines digitals si l'octubre hem empitjorat, o potser fins i tot tindrem més recorregut presencial, amb més capacitat de públic, per exemple, si la situació ha millorat», remarca Fosas. Tot i que la propera Mediterrània serà una edició «repensada i adaptada per garantir al màxim la seguretat de tots els participants (públic, professionals, tècnics i personal de l'organització) perquè hi obliga l'actual crisi sanitària provocada per la covid-19», la fira no oblida, subratlla Fosas, que «som una fundació pública i tenim un compromís amb la ciutat i amb el sector cultural del país: si les terrasses estan plenes i els avions també, la cultura ha de poder tornar als escenaris: hem de desestigmatitzar els espais culturals».

Més dies a la xarxa

Així, la Fira Mediterrània en línia guanya dies per facilitar les trobades virtuals i se celebrarà del dimarts 13 al dijous 15 d'octubre amb activitats adreçades exclusivament al públic professional amb jornades, reunions ràpides i presentacions de projectes que es podran seguir en les aplicacions en línia que la fira posarà a disposició dels acreditats i que fins aquesta edició tenien lloc a la llotja professional, situada al Museu de la Tècnica.

El públic i els programadors podran assistir, presencialment, a espectacles i concerts perquè la programació artística, a dia d'avui, es desenvoluparà en els espais habituals de Manresa, a partir de la tarda del dia 15 i fins al diumenge 18 d'octubre, com s'ha fet en les darreres edicions. S'evitarà «la presència massiva i no controlada d'espectadors», i en la tria d'escenaris es prioritzarà la «seguretat». Hi haurà espectacles en les places? «Hi estem treballant», explica Fosas, que, remarca, però, que la gran diferència que notarà el públic serà la disminució d'activitat al carrer.

La programació es farà pública d'aquí a un mes i la tria d'espectacles –de les 1.400 propostes que han arribat– continuarà proposant una mirada a l'arrel però des del «present», amb espectacles que parteixin de la cultura popular i tradicional com a motor creatiu. La 23a Mediterrània s'articularà novament sota tres grans conceptes: mirades, joves –eixos que repeteixen de l'any passat– i present –que canvia l'eix del gènere, treballat el 2019.

Fosas, que es va estrenar l'any passat com a director artístic del mercat manresà, remarca la «complicada situació» que han viscut els artistes amb la crisi del coronavirus. Un sector «tocat» al qual la fira vol oferir «moltes facilitats». En el constant «canvi de plans», algunes propostes previstes s'han ajornat i d'altres s'han «alliberat». Serà, senzillament, apunta, «una fira diferent».