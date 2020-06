Junqueras parlarà de la II Guerra Mundial, d'epidèmies i de moments estel·lars de la història, a la UManresa

Després de la conferència on-line que va oferir Oriol Junqueras el passat 2 de juny a la UManresa, que van seguir 111 persones, la universitat manresana ha programat tres conferències més a càrrec del president d'ERC, que és doctor en Història del Pensament Econòmic per la Universitat Autònoma de Barcelona. Seran els dies 23 i 30 de juny i el 7 de juliol i, fins avui, ja hi havia una seixantena de persones apuntades per a les tres, atès que les inscripcions es poden fer per a una, per a dues o per a les tres. El límit d'inscricions és el que doni la plataforma on-line on es porti a terme.

Les conferències tenen una durada aproximada d'una hora. El preu d'una sessió és de 25 euros, el de dues, 40 euros, i per a les tres, 55 euros. El dimarts 23 de juny parlarà sobre "Els 75 anys de la fi de la II Guerra Mundial"; el dimarts 30 de juny, sobre "Conseqüències socials i econòmiques de les epidèmies al llarg de la història", i el dimarts 7 de juliol, tractarà "Moments estel·lars de la història universal: Atenes, el Renaixement i la Il·lustració". Totes començaran a les 11 del matí i les organitza el Centre Internacional de Formació Contínua del Campus UManresa de la UVic-UCC.

Com és sabut, passada la Setmana Santa era previst que Junqueras oferís un curs presencial a la universitat manresana, on va demanar treballar –a la UVic-UCC– quan li van aplicar l'article 100.2, que li permet sortir tres dies a la setmana de la presó. La pandèmia va estroncar les previsions inicials. Mentre no es pugui recuperar la normalitat, que ja no serà fins al curs vinent, la UManresa ha decidit programar conferències virtuals amb el professor Junqueras, que amb la que va oferir el passat 2 de juny va tornar a fer classe després de vuit anys apartat de la universitat per la seva dedicació a la política.