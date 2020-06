L'epidèmia marca el ple de l'Ajuntament de Manresa

El ple que se celebra avui és el primer presencial des del mes de febrer. Els regidors amb mascareta -tots menys l'alcalde i el secretari- i les mesures de seguretat marquen la sessió després de tres plenaris telemàtics. Ha arrencat, a més, amb un minut de silenci per les víctimes de la covid que no han pogut superar la malaltia. També en senyal de respecte a tots els sectors que amb el seu esforç han intentat apaivagar els efectes de la pandèmia.

El ple d'avui es podria inscriure en allò que s'anomena nova normalitat o, potser dit d'una forma més planera, normalitat a mitges. La sessió es troba a mig camí entre la normalitat del ple del 27 de febrer, quan encara no es pensava que la situació canviaria radicalment, i els telemàtics amb totes les limitacions que comporten.

Mascaretes i més espai



El ple ha estrenat una distribució insòlita amb els regidors ocupant el 80 per cent del saló de sessions per garantir la distància de seguretat. Només s'han deixat lliures deu seients per a premsa i públic. Portes obertes per garantir la salubritat i gel hidroalcohòlic en els accessos.

Destaca, també, la intervenció de l'alcalde, Valentí Junyent, que després del minut de silenci ha volgut deixar constància que es tracta del darrer ple que presideix, el número 128 i que en el de dimarts vinent, el 129, farà el discurs de comiat.

Els darrers tres plens han estat per videoconferència



El primer ple telemàtic, el 2 d'abril, va ser el més atípic que es recorda i va deixar per al record una declaració institucional consensuada entre totes les forces polítiques d'agraïment a la ciutadania i el compromís de protegir especialment els més vulnerables. Votacions farragoses, problemes de connexió, mala audició i només unes desenes de seguidors han estat la tònica.

El ple del 30 d'abril, també telemàtic, va tenir el pebre en la decisió de descartar l'ús hoteler al parc tecnològic a petició de l'Ajuntament de Sant Fruitós. El PSC va esclatar contra l'alcalde Batanés que va replicar, mitjançant aquest diari.

La sessió del 21 de maig, tercera telemàtica, va estar totalment marcada per la lluita contra el coronavirus, entre altres mesures, es va aprovar destinar 465.000 euros per ajudar autònoms i empreses i els grups polítics municipals van cedir 15.500 euros per ajudar en la crisi.