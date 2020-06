Manresa no celebrarà la revetlla infantil sense petards

La situació d'alerta sanitària derivada per la pandèmia de la Covid-19 ha obligat a suspendre, per motius de seguretat, la que enguany seria la 22a edició de la revetlla infantil sense petards a la plaça Major, organitzada per l'Ajuntament de Manresa i Imagina't.

Per la vigília de Sant Joan, tradicionalment, la revetlla infantil es realitza a continuació de l'acte de l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça Major. Cada any es programa un espectacle d'animació infantil (cançons, danses, jocs i dinàmiques) i, a continuació, quan es fa fosc, l'encesa de la foguera.

La reorientació de les "Revetlles de Sant Joan segures" a la Covid-19 s'ha treballat des de Protecció Civil (Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya), des d'on es proposa la promoció de revetlles de Sant Joan de caire familiar i amb grups reduïts (a la fase 3 màxim 20 persones que no convisquin al mateix domicili). Es demana així evitar concentracions i les fogueres i els actes organitzats han de tenir aforaments petits i controlats.

L'Ajuntament de Manresa ha considerat oportú anul·lar aquesta revetlla davant la dificultat de controlar aforaments i accessos a la plaça Major. També s'ha considerat poc adequat organitzar un espectacle infantil "descontextualitzat" del foc i amb el públic assegut i amb separacions de 2 metres de seguretat entre persones.

La idiosincràsia d'aquesta tradicional revetlla és que està dirigida a públic familiar i especialment als infants més petits o a aquells a qui no agraden els petards, ja que explícitament s'indica que no se'n poden tirar.