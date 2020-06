Manresa i la Politècnica acceleren la transformació digital de la ciutat

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Francesc Torres, han signat aquest dijous un acord per aprofundir en les relacions científiques, tècniques i econòmiques d'ambdues institucions. És per als pròxims 3 anys amb la finalitat de sumar esforços afavorir i incrementar els contractes i les col·laboracions ja existents. S'ha fet a la sala d'actes de la UPC i també hi ha assistit el regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili.

L'Ajuntament de Manresa, en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, té com a finalitat convertir la transformació digital en una oportunitat pel desenvolupament tant de la ciutat com de la seva activitat econòmica, segons assegura.

Amb aquesta finalitat l'Ajuntament desenvolupa diferents actuacions per fomentar la implantació de les tecnologies de la informació i les comunicacions per avançar cap a la transformació digital i, alhora, afavorir el model d'indústria 4.0 competitiva, amb potencial de creixement i sostenible a llarg termini.

Per la seva banda, la UPC és un organisme públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que desenvolupa activitats de docència, recerca i desenvolupament científic i tecnològic, i està interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar un dels fins de la docència i la recerca, com és la innovació i la modernització del sistema productiu.

En aquest sentit, tant l'Ajuntament de Manresa com la UPC han identificat oportunitats de cooperació recíproca amb la finalitat de millorar i facilitar el compliment de les seves obligacions i estan d'acord en establir una col·laboració en els camps científics i tecnològics d'interès comú, i en la participació en projectes conjunts tant d'àmbit nacional com internacional.

En els parlaments, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha destacat la importància de la col·laboració entre l'administració local i el món universitari per a la transformació digital de Manresa i ha recordat que, en el mateix àmbit, la Diputació de Barcelona ha escollit Manresa –juntament amb Santa Susanna, al Maresme— per desplegar una estratègia de Ciutat Intel·ligent en els pròxims tres anys.

L'alcalde també ha subratllat que la signatura d'aquest dijous és un dels llegats que ha deixat Rosa Argelaguet, qui va ser directora de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), traspassada el passat gener, juntament amb altres fites importants per a la ciutat i per a la UPC, com el manteniment del Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient, que es desenvolupa a Manresa des de fa 28 anys.