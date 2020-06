Els professionals d'Althaia tornaran amb concentracions reivindicatives al setembre

Aquesta setmana les treballadores de la Fundació Althaia han fet la darrera concentració d'un seguit de protestes que venen fent setmanalment a les portes del centre.

El Sindicat d'Infermeria SATSE Catalunya apunta que "tornarem al Setembre, perquè encara ens queden molts drets laborals i de seguretat per reivindicar". Les protestes, convocades pels treballadors i per SATSE i les altres formacions representades als quatre Comitès d'Empresa de la fundació, també han comptat amb l'assistència de diverses associacions cíviques que han volgut donar el seu suport ( Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, Plataforma pensionistes i la Plataforma No la pagarem les de sempre).

El Sindicat de les infermeres catalanes ha volgut posar de relleu que el moviment de protesta ha estat efectiu en diverses qüestions. "Ens han escoltat amb el tema de les serologies que ens permetrà conèixer l'estat immunològic de la plantilla" expliquen les delegades de SATSE. Aquestes serologies formen part d'un estudi de seroprevalença que s'iniciarà breument.

Les infermeres també han reclamat vehicles per realitzar les visites domiciliàries a les ABS , una petició que portaven anys fent i que ha estat molt més punyent arrel de la propagació del coronavirus. "És intolerable que les professionals facin les visites en el seu propi cotxe, portant mostres possiblement infectades en un vehicle que fan servir per ús personal" expliquen a SATSE. L'empresa ha accedit a adquirir quatre cotxes que destinaran als dos ABS.

Finalment les infermeres expliquen que la Direcció del centre ha decidit mantenir l'accessibilitat dels equips de protecció (EPI) per quan siguin necessaris. "Aquesta era una de les demandes que ens preocupava més" expliquen les representants de la infermeria que aclareixen que "segueix havent-hi alguna mancança puntual, però tot i que no hauria de ser així, no podem dir que sigui generalitzada".



Encara queda molt



El Sindicat d'Infemeria SATSE, junt a les altres formacions sindicals del Comitè d'Empresa, va presentar a mitjans del mes de maig un document amb quinze punts que pretenia ser una pacte que fes de guia per possibles futurs brots de COVID 19 (o altres malalties de gran envergadura).

Els representants volien que no es repetís el daltabaix de drets i condicions laborals que s'ha patit en aquest brot . A més, es detallaven qüestions de seguretat i salut laboral que els representants dels treballadors consideren "imprescindibles" per salvaguardar el benestar de professionals i usuaris.

"No ha estat un no rotund, sinó que la Direcció afirma estar d'acord amb algunes parts del document" expliquen les representants d'infermeria, que afegeixen que l'empresa encara no ha proposat data per una reunió negociadora.

Un altre dels cavalls de lluita per l'inici del proper curs és el cobrament de les DPO's, de les quals només s'ha abonat el 50% del 2020. "No renunciem a un complement que es part del nostre sou. Encara se'ns deu la totalitat del que correspon al 2019 i el que no s'ha cobrat d'aquest any" expliquen.

Finalment els professionals no deixen la seva reivindicació històrica d'equiparar-se als treballadors de la pública. "Fem la mateixa feina, donem el mateix servei a la ciutadania, però tenim condicions diferents, cal que això s'arregli ja" expliquen.



Agraïment ciutadà



Finalment les infermeres han volgut agrair el suport ciutadà amb l'assistència als actes de diferents plataformes veïnals, de jubilats, de dones o LGTBI. "Han reivindicat la necessitat d'una sanitat pública de qualitat junt a nosaltres i ens han donat el seu suport" expliquen i asseguren que "els ciutadans sempre ens han valorat molt, però amb l'esclat de la pandèmia s'ha fet palès la importància de tenir una sanitat amb dotació suficient per a donar resposta a la demanda".