El Servei d'Acompanyament en el Dol atendrà al Casal de les Escodines i a Flors Sirera

El Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central atendrà presencialment a partir del 29 de juny al Casal de les Escodines i a la Casa Flors Sirera, equipaments en què l'Ajuntament de Manresa ha cedit espais a l'entitat perquè pugui dur a terme el servei amb totes les mesures de distanciament i seguretat.

D'aquesta manera, el Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central podrà reprendre la seva activitat presencial, després que durant la pandèmia hagi estat realitzant atenció on-line. Així, es reprendran els grups terapèutics d'adults i el grup específic per a pares i mares que han perdut fills i filles —que ja es desenvolupaven abans de la pandèmia— i es creen tres grups nous: un per a persones que han perdut familiars o amics durant la Covid-19, un altre per a infants de 6 a 12 anys i un tercer per a adolescents de 13 a 20 anys.

Els nous grups i els nous emplaçaments han estat presentats i explicats aquest dijous per la regidora de Ciutat Saludable, M. Mercè Tarragó, i pel coordinador del Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central, Carles Perarnau.

Perarnau ha detallat que el nou grup relacionat amb la Covid-19 està pensat per atendre i treballar el dolor per la pèrdua d'una persona estimada en un moment de confinament que ha estat molt dur i difícil per a les famílies, que comparteixen casuístiques similars, com el fet de no haver-se pogut acomiadar com volien de la persona estimada. Pel que fa als grups d'infants i adolescents, estan oberts a qualsevol nen o nena, noi o noia que hagi viscut una pèrdua, ja sigui en període Covid o amb anterioritat. Els horaris s'aniran organitzant en funció de la demanda i del perfil i necessitats específiques de cada usuari. Per apuntar-s'hi, cal trucar al 635 534 236 o enviar un correu electrònic a serveiddol@gmail.com.

Les activitats es realitzaran al Casal de les Escodines i a la Casa Flors Sirera, uns equipaments municipals que s'obren a iniciatives de la ciutadania i d'entitats. En aquest cas, permetran al Servei d'Acompanyament en el Dol poder fer grups de fins a 8 i 12 persones, respectivament, complint amb totes les mesures de distanciament, seguretat i higiene. D'aquesta manera, es deixa temporalment el local que l'entitat utilitzava al Centre Hospitalari, amb la idea també de poder oferir un espai més neutre i proper a aquelles persones que ho necessiten.

La regidora de Ciutat Saludable, M. Mercè Tarragó, ha destacat la importància del servei en uns moments en què s'han generat unes mancances en els comiats que "han creat un buit d'angoixa que cal gestionar amb professionals per poder tirar endavant i perquè aquest dol no acabi desenvolupant una malaltia mental".



Més servei d'atenció en el dol i d'ajuda psicològica

A banda, i amb l'objectiu de donar suport a moltes persones i famílies que han patit la pèrdua d'un ésser estimat durant la pandèmia, l'Ajuntament de Manresa ofereix un servei d'atenció en el dol i d'ajuda psicològica. Es du a terme en col·laboració amb Mémora Espai de Suport al dol de Manresa, on les persones hi arriben derivades de Serveis Socials.

A banda dels casos que es detecten des de Serveis Socials, les persones interessades en aquest servei es poden posar en contacte a través del telèfon 010 o de les adreces electròniques serveissocials@ajmanresa.cat o bé strullas@ajmanresa.cat.