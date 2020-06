Cal Gravat no celebrarà la revetlla de Sant Joan per la situació de pandèmia

L'Associació de Veïns de Cal Gravat-Bufalvent de Manresa anuncia que, a causa de l'actual situació de pandèmia que s'està vivint arrel de la covid-19, i seguint les mesures de seguretat i desconfinament ordenades per les administracions competents, aquest any no es durà a terme la Festa de Sant Joan prevista per al 23 de juny. Aquesta festa contemplava diversos actes, com la popular Foguera de Sant Joan, el repartiment de coca i xocolata i un espectacle.

L'ens veïnal ha volgut agrair a l'hipermercat Carrefour Manresa la seva fidel col·laboració amb l'associació, atès que cada any ha col·laborat en aquesta festa amb l'aportació del menjar i beure per a tots els assistents.

L'únic acte de les festes que es durà a terme serà la recollida de la Flama del Canigó quan arribi a Manresa. Lamenten no poder mantenir la tradició de la revetlla i esperen poder-la "tornar a celebrar com cal quan la situació ho permeti".