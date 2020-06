Despenjada ipso facto una pancarta de la seu d'ERC de Manresa a petició del PSC

Al començament del ple de l'Ajuntament de Manresa hi era i al final ja no. El PSC de Manresa va fer notar durant el ple que el fet que hi haguessin pancartes de promoció d'una exposició a l'equipament municipal del Casino a l'edifici nou de l'Ajuntament i a la seu d'Esquerra no semblava el més encertat. Així devia ser perquè a la sortida del ple municipal la pancarta havia desaparegut de la façana d'ERC, que governa amb Junts per Manresa l'Ajuntament.

Es tractava de fer difusió de l'exposició itinerant "Per què? Carme Solé Vendrell", una mostra que repassa els 50 anys com a il·lustradora de la barcelonina, nascuda el 1944, i produïda pel Palau Robert, oberta al públic el passat 6 de juny al centre cultural municipal el Casino.

Durant el ple, celebrat dijous a la tarda, González va dir que potser algunes de les pancartes promocionals "s'hauriEN pogut posar al Batzac o a la seu del PSC, i no. S'ha posat al balcó s'Esquerra. I jo m'ho miro i penso: mira al balcó de l'Ajuntament i al d'Esquerra i demana 'Per què?'. Igual sembla que l'artista- que potser sí està d'acord amb això- demana per què al tema dels presos o al que digui la pancarta que tingui Esquerra al balcó de la seva seu".

Ahir al balcó d'ERC hi havia una pancarta que deia "Va de llibertat" amb imatges a banda i banda de Marta Rovira i Oriol Junqueras amb el lema "La democràcia sempre guanya".

El polític socialista va demanar als republicans que "dissimulessin una mica, perquè si es fa directament al balcó d'Esquerra també s'hauria d'haver ofert a la resta de grups municicpals".

Anna Crespo (ERC), regidora de Cultura i Festes, va acceptar que "ha estat un desencert. Va ser una decisió deixada una mica a criteri tècnic. Necessitàvem col·locar aquests llençols-obra". I va afegir que "jo mateixa quan ho vaig veure vaig pensar: 'ai Senyor! Serà que no hi ha balcons'. Però ja estava fet. No té més importància. Necessitàvem quatre balcons de bona voluntat. Disculpeu i demà ho col·locarem en un lloc més adient sense càrregues ni cap cosa personal al respecte".

Aquí va intervenir l'alcalde, Valentí Junyent, per dir que "si els hi sembla als grups acceptem les disculpes" i es va donar el tema per tancat. No va ser l'endemà sinó durant el mateix ple que van ser retirats.