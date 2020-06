Dilluns es començarà a instal·lar l'ascensor entre el Passeig i el Circumval·lació

Dilluns vinent, 22 de juny, és previst que comencin les obres de construcció d'un nou ascensor públic que unirà el passeig de Pere III, a l'alçada de plaça Espanya, amb el carrer Circumval·lació. Salvarà un desnivell d'uns 6 metres, entre els dos carrers.

L'execució del projecte permetrà resoldre l'accessibilitat, actualment difícil, entre el passeig de Pere III i el carrer Circumval·lació. Sobretot facilitarà l'accessibilitat entre els dos carrers a les persones amb mobilitat reduïda, especialment cap a una de les entrades principals del parc de Puigterrà així com el recorregut d'accés al casal de la gent gran que hi ha al carrer Circumval·lació.

Precisament va ser gent del casal qui va reivindicar un accés d'aquest tipus per facilitar que la gent pogués arribar sense problemes a l'equipament públic. La proposta es va presentar als pressupostos participatius del 2017 i va ser una de les guanyadores. En un primer moment es va plantejar que l'ascensor es fes al pati que hi ha al costat de l'edifici dels sindicats, que actualment és un aparcament de zona blava. Posteriorment es va decidir centralitzar-ho més i fer-ho al mateix Passeig.

L'actuació inclou l'execució d'un ascensor, situat a tocar de la parada d'autobús de la plaça d'Espanya i l'eixamplament de les voreres a la sortida i arribada de l'ascensor. El projecte inclou la redefinició dels passos de vianants amb l'objectiu de fer més directe l'itinerari dels vianants entre la plaça d'Espanya i el parc de Puigterrà. En aquest sentit es preveu executar un nou pas de vianants que connecti directament la plaça d'Espanya amb l'ascensor i la parada d'autobusos.

El volum de l'ascensor es construirà amb estructura metàl·lica. La seva formalització pretén alterar el mínim possible els talussos enjardinats de l'indret. El volum del nou ascensor serà recobert amb malla metàl·lica perquè sigui colonitzat per plantes enfiladisses. La cabina de l'ascensor tindrà les portes de vidre per garantir-ne la visibilitat i la seguretat.

El projecte de l'ascensor és fruit del desenvolupament de la proposta guanyadora dels pressupostos participatius de l'any 2017. L'actuació, que té una durada prevista de 4 mesos i un pressupost de 155.147,37 euros (iva inclòs), es nodreix de les partides dels pressupostos participatius, de les del pla de millora de voreres i de les aportacions acordades pel Consell de districte Centre.

Serà el tercer ascensor públic de Manresa per salvar els desnivells de la ciutat. Hi ha el que uneix el carrer Remei de Dalt amb el Remei de Baix a l'edifici de la residència de Sant Andreu i el que connecta el carrer Santa Llúcia amb la plaça Major. En aquest darrer cas es va posar en marxa fa dos anys i l'han utilitzat, ja, més de mig milió de viatgers.