Junyent avisa que l'Ajuntament tindrà un dèficit «copiós» a causa de la covid

L'alcalde Valentí Junyent, en la seva condició de regidor d'Hisenda -que és en la que se centrarà a partir del moment que sigui rellevat per Marc Aloy- va advertir ahir que l'esforç econòmic que està fent l'Ajuntament a causa de la pandèmia generarà un dèficit «copiós» que ja serà constatable en el pròxim tancament de caixa.

Junyent va informar, en la presentació del primer informe sobre el Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa , que ja s'han gastat en la lluita contra el virus més d'1,5 milions d'euros.

Fem Manresa es va mostrar crítica amb el pla perquè recull 125 propostes, «però que només 19 no figuraven al document inicial que ens va fer arribar l'equip de govern just en firmar el pacte. I, que d'aquestes, cap reculli mesures proposades per Fem Manresa durant les comissions de treball i les juntes de portaveus de seguiment de la gestió de la covid19.

Es queixen que algunes de les seves propostes presentades s'hagin acceptat amb el compromís d'estudiar-les per part de l'equip de govern, però que ara no es vegin reflectides a l'informe; i que de la majoria no s'hagi fet cap retorn a hores d'ara.