Un lampista que transmetia positivitat a qui tenia al costat

Josep Barrufet, dret, el primer per la dreta amb l'equip que va entrenar cinc anys, l'Escodines Savoy arxiu particular

Josep Barrufet i Gall era un engrescador nat. En totes les colles de les quals havia format part, fins i tot darrerament en la d'un bon grup d'amics del poble, com ell, ja jubilats, destacava pels dots en l'organització de sortides i, sobretot, d'àpats; sempre estava a punt, i qualsevol motiu era una bona excusa per convocar esmorzars, dinars o sopars, en llocs propers, però també llu-nyans, i s'hi anava amb autocar si feia falta. Molt de la broma, imperava en ell el positivisme, i impregnava als del seu voltant les ganes d'una gresca ben sana, i aixecava l'estat d'ànim del primer a l'últim.

El callussenc Josep Barrufet va morir als 71 anys el 30 de març després de ser deu dies a l'UCI de Sant Joan de Déu, lluitant contra un coronavirus que va poder més que els seus delicats pulmons, sobretot, pel tabac. I com en la majoria dels casos d'aquesta malaltia, Barrufet va traspassar sol sense poder estar acompanyat dels seus, tot i l'interès de la seva família pel seu estat. La seva dona, Maria Torreguitart, rebia diàriament una trucada amable però freda del metge de torn que informava de l'evolució del virus en el seu cos. Barrufet ha deixat la seva esposa, Maria Torreguitart, i tres fills, l'Albert, la Sílvia i el Josep. Alguns van poder acomiadar-se'n en un acte en la més estricta intimitat al cementiri de Callús, on és enterrat.

Barrufet, després d'una curta temporada a les mines de Súria, va dedicar-se a la professió de lampista, treballava per compte propi o per a empreses, de Santpedor, Artés o Manresa, entre d'altres, i també en un taller de Callús, el seu poble natal (els dar-rers treballs els va fer al Grup Carulla). Abans dels 65 anys ja va jubilar-se, això sí, amb els genolls i els malucs molt desgastats.

45 anys de casats



Amb Maria Torreguitart es coneixien de «tota la vida», i es van formar com a parella, de ben jovenets, en els tradicionals balls que programava el Bar Garbí de Callús els caps de setmana. Feia ni més ni menys 45 anys que estaven casats.

Josep Barrufet tenia moltes aficions, com ara la pesca de la truita, els ocells (fins i tot havia participat en concursos ocellaires), els bolets i l'excursionisme amb bivacs inclosos. També havia jugat a futbol i havia estat vinculat al club del poble.

En relació amb la dedicació del seu temps lliure, una etapa que va marcar força Josep Barrufet va ser a partir de l'any 1985, quan va acceptar el repte d'entrenar l'anomenat Escodines Savoy (ara Manresa Futbol Sala, un club plenament consolidat d'àmbit català pel que fa tant a la base com al seu primer equip, que milita a la Segona Divisió B, la tercera categoria estatal).

Els anys 80, el futbol sala era un esport relativament nou que començava a despuntar i bàsicament només es jugaven tornejos amistosos, sobretot a l'estiu. Bar-rufet va agafar l'Escodines Savoy en la la primera temporada en què l'equip manresà jugava competició federada amb un equip format per jugadors procedents del futbol, tot i que amb l'experiència de futbol sala als estius. Anteriorment, Barrufet havia fet de tècnic al seu poble, amb el Bar Stop de Callús, un equip que també prenia part en les esmentades no federades com feia el mateix Escodines Savoy. A diferència d'ara, en aquell moment els entrenadors de futbol sala eren autodidactes i, com el mateix Barrufet sempre havia expressat, anava aprenent a mesura que passaven les temporades. Va dirigir l'equip manresà cinc anys i va aconseguir quatre ascensos seguits i una permanència, en una entitat ara plenament consolidada després de celebrar, l'any passat, el 40è aniversari.