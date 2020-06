Manresa obre en dos espais municipals un servei presencial per acompanyar en el dol lligat a la covid

El Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central atendrà presencialment a partir del 29 de juny al Casal de les Escodines i a la Casa Flors Sirera. Són equipaments on l'Ajuntament de Manresa ha cedit espais a l'entitat perquè pugui reprendre la seva activitat presencial amb totes les mesures de distanciament i seguretat, després que durant la pandèmia hagi estat realitzant atenció online.

Es reprendran els grups terapèutics d'adults i el grup específic per a pares i mares que han perdut fills i filles -que ja es desenvolupaven abans de la pandèmia- i es creen tres grups nous: un per a persones que han perdut familiars o amics durant la covid-19, un altre per a infants de 6 a 12 anys i un tercer per a adolescents de 13 a 20 anys. Ahir a la tarda en van fer la presentació la regidora de Ciutat Saludable, M. Mercè Tarragó, i el coordinador del Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central, Carles Perarnau.

Els horaris s'aniran organitzant en funció de la demanda i del perfil i necessitats de cada usuari. Per apuntar-s'hi, cal trucar al 635 534 236 o enviar un correu a serveiddol@gmail.com. Temporalment, l'entitat deixa el local que utilitza al Centre Hospitalari, amb la idea d'oferir un espai més neutre a les persones que ho necessitin.