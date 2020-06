Reclamen mesures més dures contra els mossos del cas de racisme

Després que l'entitat SOS Racisme va fer públic un àudio en què se sent un agent dels Mossos d'Esquadra –segons l'identifica l'organització– que profereix repetits insults racistes a una persona, entre aquests «ets un mico» o «negre de merda», el ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar ahir per unanimitat una moció en què insta la Generalitat a imposar mesures cautelars «més dures» que les que s'han pres, com la «suspensió provisional» dels agents implicats.

Els insults van ser llançats contra Wubi, «un jove de 20 anys», el 10 de gener del 2019, a Sant Feliu Sasserra, al Bages.

El ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar la moció a iniciativa de Fem Manresa.