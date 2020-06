Segon cop en democràcia que durant el mandat Manresa canvia d'alcalde

Amb la renúncia presentada ahir per Valentí Junyent és la segona vegada des de la recuperació de la democràcia que té lloc un canvi d'alcalde a Manresa durant el mandat en curs.

La primera va ser el 2006, quan Jordi Valls va deixar l'Ajuntament per ser conseller de Treball i Indústria de la Generalitat i la vara de comandament va ser per a Josep Camprubí.

En aquell cas, el traspàs no estava programat i es feia entre polítics del mateix partit. En aquest mandat serà quan per primer cop s'aplica la fórmula d'alcaldia compartida entre dues forces de govern amb el relleu previst per al juny del 2020.

La sessió plenària d'ahir de l'Ajuntament de Manresa va ser doblement especial perquè, a banda de ser la primera presencial des del febrer a causa de la pandèmia, va ser el preludi de la renúncia de l'alcalde Valentí Ju-nyent en compliment de l'acord amb ERC perquè Junts per Manresa comandés l'Ajuntament un any i ERC els altres tres del mandat.

A aquest acord es va arribar després d'una negociació marcada per la victòria republicana per deu vots de diferència respecte dels exconvergents.



Ple número 129

Valentí Junyent va intervenir al començament del ple, i després d'un minut de silenci per les víctimes de la covid, per deixar constància que el d'ahir era el ple número 129 que presidia, i que en el de dimarts que ve, el 130, farà el discurs de comiat.

Més concretament, Junyent va signar la renúncia no només després que acabés el ple sinó també un cop finalitzada la junta general d'accionistes de Manresana Equipaments Escènics, que es va dur a terme al saló de sessions.

Junyent va expressar que, com que era el seu darrer ple com a president de la corporació, desitjava que la sessió es portés a terme amb el màxim bon to possible i així va ser fins al final de la sessió.

Cal recordar que a partir d'aquí es convocarà un ple extraordinari que es portarà a terme dimarts que ve, a les 5 de la tarda, en què els membres del consistori votaran la «presa de raó» de la renúncia de l'alcalde Valentí Junyent, i ell mateix pronunciarà el discurs de comiat.

A partir d'aquell moment, l'alcalde accidental passarà a ser l'actual primer tinent d'alcalde, càr-rec que ocupa Marc Aloy.

En acabar el ple del dia 23, es convocarà el ple extraordinari d'elecció de nou alcalde, que tindrà lloc el dia 27 de juny al teatre Kursaal. Posteriorment, dimarts 1 de juliol, es farà encara un altre ple extraordinari, en què s'aprovarà el cartipàs municipal. I la sessió següent ja serà un ple ordinari, el dijous 16 de juliol. Tots aquests plens, llevat del del dia 27, es faran al saló de sessions.