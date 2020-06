Acció Sindical Bages fa una concentració de suport i agraïment als treballadors dels supermercats

Una vintena de membres d'Acció Sindical Bages es van aplegar ahir divendres a la concentració de suport i agraïment als treballadors del sector dels supermercats convocada pel mateix sindicat a les portes del Caprabo del Passeig Pere III de Manresa. Amb aquesta concentració buscaven "reconèixer la imprescindible feina que caixeres, reposadores i tot el personal que fa funcionar els supermercats realitzen habitualment i especialment l'esforç extra d'aquests mesos de confinament, on han posat en risc la seva salut i la de les seves persones més properes".

Amb aquesta concentració, el sindicat va donar el tret de sortida a una campanya per aconseguir millores laborals per al sector. Després d'un petit parlament, els sindicalistes van començar una recollida de signatures al mateix Passeig i entre els treballadors del Caprabo de suport a cinc demandes concretes de millora de les condicions laborals als supermercats. Aquestes són

L'establiment d'un salari mínim de 1.300 euros mensuals.

El dret a tenir dos dies de descans setmanals consecutius.

El cobrament d'una prima compensatòria per la feina i els riscos correguts durant la pandèmia.

L'eliminació del període de prova abusiu de 6 mesos i el compliment indiscriminat de tots els protocols sanitaris i de seguretat.



Amb aquesta iniciativa "anirem a visitar tots i cada un dels supermercats de la comarca, alguns dels quals ja hi tenim afiliació treballant-hi, per buscar suports i coordinar una trobada de treballadores del sector en les properes setmanes", anuncia Acció Sindical Bages. A més, remarquen que "les feines en aquest sector han estat tradicionalment menyspreades per tractar-se de treball poc qualificat, però ara s'ha demostrat que aquestes professions són tan imprescindibles socialment com les del sector sanitari. Ara ens toca, també, posar-hi unes condicions laborals a l'altura".