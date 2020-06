Cap nova alta ni nous ingressats als centres d'Althaia de Manresa

En els centres sanitaris d'Althaia de Manresa hi ha deu pacients ingressats que han donat positiu de la covid-19, segons el balanç de la fundació, que gestiona l'Hospital Sant Joan de Déu, la Clínica de Sant Josep i el Centre Hospitalari. De fet, aquest dissabte no hi ha hagut cap nova alta, i per tant el nombre de pacients que s'han recuperat del virus i han pogut tornar a casa és de 1.043 des que va començar la pandèmia. Tampoc no hi hagut cap nova víctima com a conseqüència del coronavirus i per tant la xifra de defuncions a Althaia es manté a 170.