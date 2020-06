Manresa recupera demà la totalitat del servei del bus urbà que oferia

L'Ajuntament de Manresa recupera l'oferta del servei de bus urbà a partir de demà. El servei serà el de no lectius, servei habitual en els mesos d'estiu, adequant-se així a la demanda en època no escolar. En aquests moments, l'augment progressiu de la mobilitat i dels usuaris fa necessari incrementar el servei per tal de poder absorbir la demanda i facilitar, alhora, l'ús del transport públic per moure's per la ciutat.

La línia 1 (que dona cobertura als barris de la Balconada, Cal Gravat, Sagrada Família) oferirà freqüències d'entre 15 i 20 minuts durant tot el dia. La línia 2 (La Parada) oferirà freqüències de 20 minuts i la línia 8 (Perimetral) s'incrementa fins a freqüències de 15 a 20 minuts durant tot el dia. Les línies 3, 4 i 5 (Mion- Plaça Catalunya, Font- Valldaura i zona del Congost, Sant Pau-Viladordis - Guix-Pujada Roja) tindran freqüències de 30, 20 i 60 minuts respectivament, recuperant també el servei ofert els dies no lectius.