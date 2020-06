La manresana Tarrago Brands readapta el seu catàleg per la covid-19

La manresana Tarrago Brands International, especialitzada en el sector de la cura del cuir i el calçat, s'ha readaptat als nous temps de la pandèmia amb el llançament d'una nova gamma de productes dedicada a la higiene de mans i a la neteja de superfícies.

L'empresa, amb seu a Bufalvent, ha readaptat part del seu procés productiu davant les noves necessitats de mercat que han sorgit amb la covid-19 i ha desenvolupat la gamma Healthcare Solutions. La nova línia de productes està formada per polvoritzadors hidroalcohòlics de 125 mil·límetres i per gels hidroalcohòlics en diferents formats: de 115 i 120 mil·límetres per a ús personal. A més, l'empresa manresana ha desenvolupat solucions hidroalcohòliques per a ús professional en format d'un i cinc litres. L'empresa assegura que els seus productes cotnenen fins a un 80% d'alcohol per garantir-ne l'eficàcia desinfectant.

Establerta a Manresa el 1940, i reflotada després de la crisi de fa una dècada per la francesa Alma F.R.C., Tarrago Brands International té presència avui en més de 70 països