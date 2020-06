El barri de Cal Gravat anul·la la seva tradicional revetlla de Sant Joan

A causa de l'actual situació de pandèmia que s'està vivint arran de la covid-19, i seguint les mesures de seguretat i desconfinament ordenades per les administracions competents, l'Associació de Veïns de Cal Gravat-Bufalvent de Manresa ha anunciat que aquest any no es farà la festa de Sant Joan prevista per al 23 de juny. Aquesta festa incloïa diversos actes, com la popular foguera de Sant Joan, el repartiment de coca i xocolata i un espectacle.

L'únic acte de les festes que es durà a terme serà la recollida de la Flama del Canigó quan arribi a Manresa. Lamenten no poder mantenir la tradició de la revetlla i esperen poder-la «tornar a celebrar com cal quan la situació ho permeti». L'ens veïnal ho ha aprofitat per agrair a l'hipermercat Carrefour de Manresa la seva fidel col·laboració, atès que cada any hi ha aportat el menjar i beure per a tots els assistents.