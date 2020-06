Els Bombers retiren l'arrebossat a punt de caure d'una façana, a Manresa

Els Bombers van fer un actuació, ahir, a l'alçada del número 10 de la Muralla de Sant Domènec de Manresa, per treure un arrebossat de la façana que estava a punt de caure. Només hi va participar una dotació i l'actuació va començar pels volts de 2/4 de 12 del migdia. El fet que sigui un lloc molt cèntric, perquè pràcticament és a tocar de la plaça de Sant Domènec, va fer que moltes persones que passaven per la zona en aquell moment s'aturessin a observar l'operació. -G. C.