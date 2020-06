La Flama del Canigó arribarà a Manresa i retrà homenatge als herois de la covid

Malgrat la crisi sanitària, aquest dimarts, vigília de Sant Joan, la Flama del Canigó arribarà a Manresa, en un acte de petit format coordinat per Òmnium Bages-Moianès. Serà a les 8 del vespre, a la plaça Major de Manresa.

Els organitzadors han explicat que la tradició vinculada al solstici d'estiu vol ser un homenatge a tota la societat civil mobilitzada per superar la crisi global provocada per la covid-19. Així, aquest any, el lema de la Flama serà: «Enguany, encenc la flama per tu» i també continuarà sent un record per als presos polítics i exiliats, per reivindicar la defensa dels drets fonamentals, però no quedarà al marge del moment d'emergència social que viu el país.



Una infermera farà la lectura

La Flama, procedent del cim del Canigó, serà des del migdia a l'Espai Òmnium de Manresa, al carrer de Sobrerroca dee Manresa, on serà custodiada fins al vespre. Després de l'encesa del peveter, Montse Soler, infermera del SEM d'Althaia Manresa i professora d'Infermeria de la FUB, farà la lectura del missatge d'enguany.

Aquest acte d'afirmació nacional es farà garantint les normes de prevenció establertes per les institucions del nostre país.