Manresa no es mou dels onze pacients per covid ingressats

Les dades corresponents al seguiment de la covid-19 als centres hospitalaris que gestiona la Fundació Althaia de Manresa no han ofert canvis en relació al dia d'abans. Els pacients ingressats a l'àrea de la covid-19 no s'han mogut dels 10 que hi ha des de divendres passat. No s'ha hagut de lamentar cap mort per la malaltia, de manera que la dada acumulada de defuncions continua sent la de 170 persones. Pel que fa als pacients ingressats, tampoc no hi ha hagut novetats. Es manté en els 1.043.

A l'Hospital de Sant Andreu, la situació tampoc no ha varitat d'un dia per l'altre. A data d'avui diumenge, hi ha una persona ingressada per la covid-19. Cap persona no ha rebut l'alta a domicili. No hi ha hagut cap nou ingrés. Les darreres 24 hores no ha mort cap persona ingressada per la covid i no hi ha cap treballador de l'hospital que es trobi a casa de manera preventiva pendent de realitzar el test o de rebre resultats.