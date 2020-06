Manresa recupera a partir d'avui el 100% del servei del bus urbà

L'Ajuntament de Manresa recupera l'oferta del servei de bus urbà a partir d'avui. El servei serà el de no lectius, que es correspon al que és habitual en els mesos d'estiu, adequant-se així a la demanda en època no escolar. En aquests moments, l'augment progressiu de la mobilitat i dels usuaris fa necessari incrementar el servei per tal de poder absorbir la demanda i facilitar, alhora, l'ús del transport públic per moure's per la ciutat, ha destacat el consistori.

La línia 1 (que dona cobertura als barris de la Balconada, Cal Gravat, Sagrada Família) oferirà freqüències d'entre 15 i 20 minuts durant tot el dia. La línia 2 (La Parada) oferirà freqüències de 20 minuts, i la línia 8 (Perimetral) s'incrementa fins a freqüències de 15 a 20 minuts durant tot el dia.

Les línies 3, 4 i 5 (Mion- Plaça Catalunya, Font- Valldaura i zona del Congost, Sant Pau-Viladordis - Guix-Pujada Roja) tindran freqüències de 30, 20 i 60 minuts respectivament, recuperant també el servei ofert els dies no lectius.

Pel que fa als festius, es recupera tot el servei, tant de les línies 6 i 7, que connecten la majoria de barris de la ciutat amb el centre, com de la línia L8, que fa un recorregut perimetral, unint les principals estacions de la ciutat.

S'informarà dels nous horaris a totes les parades de bus urbà, així com a l'interior dels busos i als panells electrònics, situats a les principals parades. També es pot utilitzar l'app per saber el temps de pas real del bus per cada parada.



Novetats

Coincidint amb la recuperació del 100% del servei, el conductor ja podrà vendre de nou bitllets senzills, per qui no porti targeta multiviatge, tot i que es recomana el seu ús ja que surt molt més econòmic. També podrà bescanviar les targetes T-mes que s'hagin caducat durant els dies de confinament, i altres targetes que s'hagin malmès. A banda de l'ús obligatori de mascaretes al transport públic i de les neteges diàries, s'han instal·lat unes mampares de protecció als conductors per incrementar la seguretat, també s'han instal·lat dispensadors de gel per tal de poder-se netejar les mans a l'entrar o sortir del bus.



Campanya de comunicació

Demà es començarà una campanya de comunicació amb vinils als busos i a les principals marquesines per promocionar l'ús del transport públic per moure's per la ciutat, amb l'eslògan: «Estem preparats per reprendre el viatge junts: a Manresa mou-te de forma sostenible i segura en bus». Amb aquesta imatge es vol recuperar la confiança dels usuaris en el servei i recordar les tarifes dels títols multiviatge. Amb la T-10, cada viatge surt per 0,91 euros i amb la T-mes, es poden fer viatges il·limitats durant un mes per 1 al dia.