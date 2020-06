Ocupen un solar en desús de la Sareb a prop del carrer de Barcelona per convertir-lo en un hort popular per al veïnat

El solar de la Sareb on es crearà un hort comunitari Arxiu particular

Un grup de veïnat dels barris manresans del Poble Nou i de la Plaça Catalunya de Manresa han nunciat l'obertura d'un hort popular alliberat aquest diumenge, 21 de juny, al centre de la ciutat. En concret, està situat al capdamunt del carrer del Pare Torra, que és un dels vials que trenquen a l'esquerra des del carrer de Barcelona en direcció a la plaça Bages. És un carrer que conflueix amb el passatge de Cecchini.

Es tracta d'un terreny en desús propietat de la Sareb, conegut com el banc dolent, que es reivindica com a espai comunitari per al veïnat sota el nom d'Hort Popular La Corretjola, espai (agro)social de Poblenou i Plaça Catalunya.

L'objectiu de la iniciativa és la creació d'un hort comunitari al centre de la ciutat on poder impulsar la producció d'aliments basada en l'autogestió, l'horitzontalitat, l'agroecologia i el suport mutu. Alhora, busca ser un espai de trobada intergeneracional entre el veïnat, on la mainada pugui jugar i aprendre tenint contacte directe amb la terra.

Expliquen que "la crisi sanitària del coronavirus ha posat en evidència, un cop més, un sistema capitalista i globalitzat injust on moltes de les veïnes han tingut grans dificultats per poder accedir a necessitats bàsiques com el menjar. Davant d'una societat en crisis climàtica on el monopoli de l'alimentació es troba en mans d'empreses que destrueixen la biodiversitat, exploten els recursos naturals i fan un ús desproporcionat dels combustibles fòssils" reivindiquen la necessitat d'alternatives que posin la vida al centre on necessitats bàsiques com el menjar i l'habitatge no siguin un privilegi. Les impulsores destaquen alhora la importància de "teixir xarxes de suport mutu en front d'una societat individualista I competitiva".

L'hort Popular La Corretjola busca ser una aposta col·lectiva per l'agricultura ecològica en front de la producció capitalista. Per això, diuen voler ser protagonistes de la producció de part dels seus aliments i recuperar i mantenir vius coneixements vinculats al treball de la terra. Reivindiquen la recuperació d'un espai en desús "destinat a l'especulació immobiliària per cultivar-hi noves realitats".

Aquest diumenge, 21 de juny, a les 7 de la tarda, es convoca a totes les veïnes que vulguin formar part del projecte a la primera assemblea oberta de l'espai.