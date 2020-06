El retorn a les llars d'infants de Manresa s'ha fet amb una assistència anecdòtica

Les condicions per reincorporar-se a les llars d'infants que es van establir quan van reobrir ocupen cinc pàgines. Gairebé és més complicat assimilar-ne tota la informació que viatjar a l'espai. Potser per això, a la gran majoria, la quantitat d'infants que hi han tornat és anecdòtica. En el cas de la Picarol de Manresa, de 120 alumnes matriculats n'hi van dos. Hi ha hagut queixes d'alguna família que hi volia portar la criatura i no ha pogut, segons afirma, mentre hi ha mestres que fan teletreball. La Generalitat, de la qual depèn aquesta escola bressol, una de les vuit públiques que hi ha a la capital del Bages, ha assegurat a Regió7 que totes les famílies que hi han volgut anar ho han pogut fer.

Segons informació del departament d'Ensenyament de la Generalitat, la direcció de la llar d'infants Picarol va enviar un escrit a les famílies, de les quals «tres van dir que hi portarien els infants, tot i que, finalment, ho han fet dues (una quarta família ho va demanar, se li va dir que sí, però no li ha acabat portant)». Les mateixes fonts remarquen que, «com totes les llars d'infants, s'han hagut d'adaptar a les condicions específiques del pla d'obertura de centres (amb un horari concret, sense servei de menjador, etc.)». Pel que fa a les mestres, expliquen que «el claustre té 13 persones docents, tres de les quals són de col·lectius considerats vulnerables i tres més concilien. De les altres set que hi podrien anar, n'hi van dues de diferents cada setmana (a banda d'una treballadora de la neteja). Les altres cinc no hi van perquè no hi ha més alumnes», conclou.

A La Ginesta, que també depèn de la Generalitat, de 100 nens n'hi van 6. Hi treballen entre tres i quatre persones perquè el personal «vulnerable de més de 60 anys o amb problemes d'asma no ha vingut i hi ha companyes amb permís de conciliació perquè tenen fills més petits de 12 anys». A L'Espurna, també de la Generalitat, de 24 hi van vuit infants, cap dels quals és més petit d'1 any per tal que ja siguin una mica autònoms i evitar els que encara gategen, han explicat. Al centre posen de relleu que amb canalla tan petita hi ha mesures de seguretat que són inviables, com ara pretendre ni tan sols que es puguin mantenir les distàncies. Treballen tres mestres i la resta de personal fa feina de cara al curs vinent.

A les llars municipals, que van reobrir el dia 1 tancaran el 24 de juliol i fan un horari de 3/4 de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia, l'assistència, amb informació aportada per l'Ajuntament, és la següent: a L'Estel, hi ha un grup de set nens; sis educadores presencials i les altres amb teletreball; dos infants més s'incorporaran les properes setmanes. A La Lluna, un grup de tres infants; set educadores presencials i les altres fent teletreball; tres infants més s'incorporaran les properes setmanes. A la Petit Príncep, tres grups de 5, 5 i 6 infants; sis educadores presencials i fent telebreball; dos infants més s'incorporaran en les properes setmanes. A La Llum, tres grups de 5, 4 i 3 infants; vuit educadores presencials i fent teletreball; set infants més s'incorporaran les properes setmanes. Pel que fa a la Bressolvent, no s'ha obert perquè no hi ha hagut demanda.

A Manresa també hi ha llars d'infants privades. És el cas de La Baldufa. Aquí hi van deu nens de 17 i hi treballen tres mestres.



Un rentat de mans constant

Entre altres mesures, cal prendre la temperatura a tots els infants abans d'entrar, les famílies no poden accedir-hi i als infants se'ls han de rentar les mans tot sovint (a l'arribada i a la sortida, abans i després dels àpats, abans i després d'anar al WC, abans i després de les diferents activitats -també de la sortida del pati-, després de tossir, mocar-se o d'esternudar, i, com a mínim, un cop cada dues hores).