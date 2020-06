La Comissió d'Estudi per a la Situació de Segregació Escolar a Manresa presenta 93 propostes per a l'equitat

La Comissió d'Estudi per a la Situació de Segregació Escolar a Manresa (CESSEM) ha presentat aquest dilluns al migdia les conclusions de l'estudi que ha estat re alitzant en els darrers tres anys amb l'objectiu d'afavorir l'equitat educativa i l'heterogeneïtat dels centres educatius de la ciutat. El document —que conté un total de 93 propostes— s'ha presentat a la Sala de Columnes de l'Ajuntament de Manresa, amb la presència de l'alcalde, Valentí Junyent; del primer tinent d'alcalde de Presidència, Marc Aloy; del regidor d'Ensenyament, Antoni Massegú, i de l'inspector i representant dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, Albert Ramírez, que ha presidit la CESSEM. També hi han assistit representants de tots els grups municipals, així com Mercè Rosich, que era regidora d'Ensenyament de Manresa quan es va engegar la comissió.

La CESSEM va néixer l'octubre del 2017 de la voluntat d'anàlisi i millora de la situació de segregació escolar a Manresa, en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de Manresa (PEE). En la sessió de constitució es van definir tres objectius: elaborar un diagnòstic de la situació de segregació escolar a la ciutat, aportar elements de reflexió a la comunitat educativa i proposar línies de treball que impliquin a tots els nivells de responsabilitat, des de les mateixes administracions, als centres educatius i a la globalitat de la comunitat educativa. I és que com ha explicat el regidor d'Ensenyament, Antoni Massegú, es tracta "d'un tema que transcendeix l'àmbit escolar i que afecta de ple la cohesió social de la nostra societat".

L'informe final que ha elaborat la comissiórecull tot un seguit de propostes i recomanacions per tal d'afavorir l'equitat educativa. Són un total de 93, que la comissió ha estructurat en quatre blocs: propostes dirigides a les administracions (Generalitat, Consell Comarcal i Ajuntament), propostes dirigides a la comissió de garanties d'admissió (CGA), propostes dirigides als centres educatius i propostes dirigides a la comunitat educativa.

Algunes d'elles, com ha subratllat Massegú, ja s'han pogut incorporar en les preinscripcions de 2019 i 2020 "i ja han permès rebaixar l'índex de dissimilitud d'alumnat estranger a P3 i 1r d'ESO". Són mesures com ara reduir l'oferta de P3 d'aquelles escoles que no són de màxima complexitat; un nou criteri d'alumnes de necessitats específiques de suport educatiu que inclou aquells alumnes que potencialment desconeguin les dues llengües oficials; l'acompanyament a famílies que inicien P3 o 1r d'ESO, o la formació en equitat educativa que s'ha donat a tots els centres de Manresa.

El regidor d'Ensenyament també ha explicat que la totalitat de les propostes que ha proposat la comissió en el seu informe seran de difícil aplicació immediata, per qüestions pressupostàries i perquè n'hi ha que no depenen directament de l'Ajuntament, però ha valorat molt positivament l'estudi, que "ens ha d'encaminar per saber cap a on hem d'anar en la lluita contra la segregació escolar i sobretot a favor de l'equitat educativa".

Així, també ha avançat que durant el proper curs l'Ajuntament es compromet a implantar-ne algunes, com ara mesures de planificació, de zonificació, de difusió, de sensibilització, de signatura d'un gran pacte local contra la segregació escolar i de creació d'un Observatori de l'Educació que, de manera més permanent, continuï la tasca que els darrers anys ha estat fent la CESSEM, i que relligui totes les accions que s'han dut a terme fins ara a Manresa, com la signatura per part de l'alcalde, Valentí Junyent, al Parlament de Catalunya del Pacte Contra la Segregació Escolar promogut pel Síndic de Greuges, o l'acord contra la segregació escolar que l'any passat van signar tots els col·legis i instituts de Manresa.

Al seu torn, l'inspector i representant dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, Albert Ramírez, que ha presidit la CESSEM, ha valorat la importància d'unes reunions que, durant tres anys, han permès debatre la segregació escolar des de moltes òptiques diferents i ha especificat que es tracta "d'un document que s'ha de veure amb perspectiva i a un termini llarg".

L'alcalde, Valentí Junyent, ha tancat l'acte recordant que el gran objectiu de Manresa i del país és assolir l'equitat educativa i, en aquest sentit, ha assegurat que és molt significatiu poder disposar d'un estudi que posa de manifest les mesures que ha d'adoptar la ciutat.

Comissió creada l'octubre de 2017

La Comissió d'Estudi per a la Situació de Segregació Escolar a Manresa (CESSEM) neix l'octubre del 2017 de la voluntat d'anàlisi i millora de la situació de segregació escolar a Manresa, en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de Manresa (PEE). Des dels primers informes sobre aquesta problemàtica realitzats el 2008 pel Síndic de Greuges de Catalunya, a la ciutat s'ha observat una preocupació per la situació de segregació escolar.

Els membres que composen la CESSEM representen de manera paritària als diferents sectors educatius de Manresa (pública-concertada, primària-secundària, direccions-famílies, CGA-CEM-PEE, i representants de l'administració local i del Departament d'Educació de la Generalitat). Està presidida per l'inspector i representant dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, Albert Ramírez Sunyer.

El calendari de treball de la comissió es va concretar amb una reunió de treball amb periodicitat bimensual, i amb un horitzó inicial de treball de dos cursos, que posteriorment, i veient l'abast del tema, es va allargar a tres cursos escolars. En els dos primers cursos (2017-18 i 2018-19) es van realitzar cinc sessions de treball anuals i es van elaborar sengles informes finals de curs. El tercer curs (2019-20) s'han realitzat quatre sessions de treball i s'ha redactat l'informe final de la comissió, que és el que avui s'ha presentat.

S'ha comptat també amb les aportacions d'experts acadèmics d'universitats catalanes com la UVic-UCC, UAB, URL i la UOC.