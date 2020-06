Per primer cop en més de tres mesos els ingressats per covid a Manresa baixen de la desena

A la Fundació Althaia hi ha avui ingressades per coronavirus 7 persones i a Sant Andreu, una. En total 8 i per primer cop el nombre baixa de la desena en més de tres mesos.

El 21 de març ja hi havia 51 ingressats positius de coronavirus a Althaia.

La xifra va anar creixent fins que Althaia i Sant Andreu van sumar 338 ingressats per coronavirus el 16 d'abril. Va ser el moment àlgid i el descens va ser continuat.

Una altra data important és la del 21 de maig, quan els ingressats van baixar de la trentena i es va situar en 27. El dia 25 de maig ja eren quinze i el 4 de juny eren una desena. Fa un mes que el nombre d'ingressats és molt baix, però fins ara no havia baixat de la desena.

Pel que fa al nombre d'altes i defuncions no hi ha hagut variacions.

Avui continuen havent 1.091 altes acumulades de les quals 1.043 donades per Althaia i 48 per Sant Andreu. I es manté la xifra de víctimes mortals en 234, de les quals 170 a Althaia i 64 a Sant Andreu.