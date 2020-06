L'Ajuntament de Manresa proposa un desafiament domèstic per estalviar energia

Aquest dilluns, 22 de juny, comença la celebració de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, a la qual l'Ajuntament de Manresa s'ha adherit amb l'objectiu de conscienciar la societat amb actuacions i activitats al voltant de l'eficiència energètica, les energies renovables i el paper clau de la ciutadania en la transició energètica.

La Setmana Europea de l'Energia sostenible és una iniciativa creada el 2006 per la Comissió Europea. Sota el Hashtag #EUSEW2020 es convida tothom a compartir idees i coneixements per a millorar l'eficiència energètica, la descarbonització de l'energia i la recerca i innovació.

Malgrat que la covid-19 ha obligat a canviar els plans i ha posat moltes dificultats per a celebrar esdeveniments, s'ha decidit mantenir les dates, i proposar activitats virtuals per a que es puguin fer des de casa, on l'estalvi i l'eficiència energètica son més necessaris que mai en uns moments en que estem a casa moltes hores.

La Diputació de Barcelona ofereix activitats, jocs en línia i webinars per a que des de casa es pugui gaudir i aprendre sobre l'estalvi energètic i les energies renovables.

A la web de l'Institut Català de l'Energia també es poden trobar altres activitats per a fer a casa i aprendre sobre com fer un bon ús de l'energia i entendre la importància que te això pel planeta.

I des de l'Ajuntament de Manresa animen a fer una activitat concreta, que ajudarà a reduir la despesa energètica de les llars, alhora que esdevindran més sostenibles. Es tracta del fer el repte Estalvia energia a casa.

- 1r pas. Des de casa heu d'escollir un responsable del 'challenge' domèstic energètic.

- 2n pas. Com consumim l'energia a casa? Us facilitem una eina: l'auditoria energètica qualitativa.

- 3r pas. Un cop tingueu la puntuació de l'auditoria, l'objectiu serà millorar-la. Com? Doncs canviant alguns dels vostres hàbits.

- 4t pas. Podeu fer un vídeo curt fent un recorregut per la casa amb tot allò que ha millorat energèticament i les mesures que heu pres.

- 5è pas. Torneu a fer l'auditoria i comproveu quants punts nous heu adquirit, que equivalen a un estalvi en el consum d'energia.

L'emergència climàtica ens obliga a actuar

En un context d'emergència climàtica i en el marc de la crisi sanitària mundial, és més necessari que mai que avancem amb determinació en la transició energètica cap a un nou model energètic net, sostenible, descarbonitzat, distribuït i democràtic. Ara, les persones tenim la clau per capgirar la situació a través de la participació i la implicació en la gestió de l'energia que utilitzem en el nostre dia a dia. La instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a les teulades és ja una realitat, i permet que el ciutadà esdevingui alhora consumidor i productor d'energia, donant-li un paper actiu en la seva pròpia gestió energètica.

Cal avançar cap a una societat compromesa, on l'energia estigui a l'abast de tothom, i per això cal també saber consumir amb responsabilitat i fer un ús eficient de l'energia, ja sigui amb actuacions que ens ajudin a no malbaratar-la, com amb canvis d'hàbits que ens permetin no necessitar-ne.