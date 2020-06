Manresa farà un gran pacte de ciutat i repensarà la zonificació escolar per evitar la segregació als centres

La segregació escolar als centres de primària de Manresa se situa al 29,89%. Una xifra lleugerament inferior a la mitjana catalana, però que preocupa l'Ajuntament de Manresa. Per això, ara fa tres anys, es va decidir dur a terme una Comissió d'Estudi de la Segregació Escolar i aquest dilluns se n'han presentat les principals conclusions. Es tracta d'un document amb una diagnosi de la situació a Manresa i amb 94 propostes per tal d'evitar la distribució desigual de l'alumnat entre els centres educatius. De totes elles, el regidor d'Ensenyament, Toni Massegú, ha anunciat les més imminents: la creació d'un observatori escolar, la signatura d'un gran pacte de ciutat contra la segregació i, a més, també es vol repensar la zonificació escolar.

A Manresa hi ha dos centres escolars situats fora del nucli, el del Xup i la Flama. Un d'ells, el de la Flama, permet que hi vagi qualsevol alumne, independentment del seu lloc de residència, però en canvi al del Xup només hi poden anar els alumnes d'una determinada zona. Això és un dels aspectes que cal repensar de cara al curs 2021-2022. De fet, ja s'hauria d'haver fet, però la covid-19 ho ha retardat.

La ciris del coronavirus també ha provocat que encara no s'hagi signat un gran pacte de ciutat per fer front a la segregació escolar. Una mesura que l'Ajuntament de Manresa veu "totalment necessària, ja que la segregació no només depèn de l'àmbit escolar, sinó també d'altres àmbits com, per exemple, l'esportiu o el cultural".

Aquestes són algunes de les mesures que l'Ajuntament de Manresa preveu posar en marxa per evitar la segregació escolar a la ciutat, que provoca que alguns centres tinguin un percentatge d'alumnat d'origen immigrat o amb necessitats socioeconòmiques per sobre del que hi ha al seu territori.