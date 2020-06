Un valor afegit per als estudis d'UManresa

Part del professorat que exerceix com a docent al campus Manresa de la UVic-UCC són persones que combinen la docència amb l'activitat professional. Això vol dir que professionals en actiu aporten l'experiència del seu dia a dia a les aules, al mateix temps que eixamplen els seus coneixements gràcies al contacte amb els estudiants, altres docents i la recerca. Això succeeix tant als estudis de grau, com al Campus Professional o al Centre Internacional de Formació Contínua.

Carme Valiente, directora del grau en Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa, assegura que comptar amb aquest perfil de professorat és molt important, perquè «en general, els graus de salut són altament professionalitzadors i tenir professorat que està en actiu en els diferents àmbits de la pràctica infermera és clau perquè la formació que reben els estudiants sigui de la màxima actualitat i adaptada a la realitat». A més, afegeix, «aquest perfil docent transmet, amb els exemples que viu en la pràctica diària, la realitat de les cures infermeres i té la capacitat de donar sentit a l'evidència científica que les justifica». Un altre element positiu que aporten aquests docents és «que transmeten els valors de la professió des de vivències reals i creïbles».

En aquest mateix sentit es pronuncia la directora del Centre Internacional de Formació Contínua, Coco Vilaseca-Whitehead, que destaca que «els màsters propis estan enfocats eminentment a la pràctica professional, la qual cosa fa essencial comptar amb docents que exerceixin en actiu, ja que a més de dominar la teoria, estan al dia dels reptes, les oportunitats, les casuístiques i els problemes del seu sector, així com de les competències que poden ser més útils als estudiants. És indispensable la participació d'aquests docents per tal que els estudis tinguin l'orientació pràctica i aplicada que exigeix el mercat laboral».

Traslladar la feina a l'aula

Els docents que tenen aquest doble vessant entenen que la seva experiència diària és bàsica per a la feina que desenvolupen a les aules. Imma Brugarolas, que dirigeix l'escola bressol Leonor Serrano de Barcelona i és professora del grau de Mestre d'Educació Infantil, assegura que l'experiència laboral m'aporta un calaix de recursos infinits que crec que il·lustra molt bé la realitat que es trobaran les alumnes quan treballin».



«Un binomi perfecte»

Les llevadores i professores del grau en Infermeria, Marta Jiménez i Esther Romero, asseguren que «el fet de treballar de llevadora i viure amb intensitat el que passa cada dia a la consulta ens permet utilitzar el relat d'aquestes històries per il·lustrar, per posar color, per posar sentiments i emocions a la part teòrica de l'assignatura». De la seva banda, Mireia Campoy, fisioterapeuta en l'àmbit privat i professora del grau en Fisioteràpia, va més enllà i assegura que «és un binomi perfecte. A les classes explico com valorar, com raonar o com tractar. I de quina millor manera puc fer-ho sinó explicant com ho faig cada dia? Sense aquesta part professional ens basaríem només en la teoria, que és imprescindible, però que cal complementar sempre amb l'experiència».

Òscar Hernàndez, podòleg i docent al grau en Podologia, explica que el dia a dia professional «em permet traslladar la meva experiència als estudiants en la gestió habitual d'una clínica, com tractar amb pacients geriàtrics, pediàtrics o situacions amb complicacions socials». Montse Ramonet és mestra i logopeda. Exerceix al CREDA Catalunya Central i és docent del grau en Logopèdia i afirma que «gairebé en cada classe he fet referència a algun aspecte de la meva pràctica professional per enriquir algun dels continguts que treballem a la universitat».



Formant professionals

Susana Simó és metgessa d'urgències i emergències i una de les docents del Màster d'Emergències Extrahospitalàries del Centre Internacional de Formació Contínua. Assegura que «no puc concebre ser docent del tercer cicle universitari sense estar actiu laboralment en allò que imparteixes, que t'aporta contextualització dels continguts a la realitat. Jo els dic als estudiants que el que hi ha als llibres ho dono per sabut i que el que els intentaré aportar és que entenguin el perquè de les coses i sobretot contingut pràctic per al seu dia a dia professional a partir de casos viscuts personalment. L'estudiant recorda més els missatges claus si estan inclosos en situacions reals».

El cirurgià Fermí Roqueta, docent de diferents màsters de l'àmbit de la salut assegura que «la docència es veu enriquida per habilitats, experiències i enfocaments dels problemes que s'adquireixen en el decurs del desenvolupament de la professió». De la seva banda, Laura Raulet, responsable de Formació a Kids & Us i coordinadora del Postgrau de Direcció de Recursos Humans, creu que el més interessant d'aquest binomi és «poder posar exemples reals del món de l'empresa, sortir de la teoria i passar a la pràctica posant l'alumne al centre i estant sempre actualitzat».



Els avantatges per als docents

A més dels beneficis per als estudiants, per als docents, formar part d'un entorn universitari també té avantatges.

Maria Roser Torrescasana, mestra d'Educació Infantil a l'Escola Riu d'Or i docent al grau de Mestre en Educació Infantil, assegura que fer de professora a la universitat «m'ha permès conèixer i treballar amb grans professionals dels qui he après moltíssim i m'han fet plantejar nous reptes. M'obliga a buscar noves estratègies metodològiques perquè els alumnes assoleixin competències necessàries i mecanismes d'avaluació que ajudin les estudiants a continuar aprenent».

Per a Marta Jiménez i Esther Romero, un dels principals avantatges és «formar part de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa que és innovadora amb la simulació i que ens fa plantejar nous reptes pedagògics». Segons Montse Soler, infermera d'emergències i docent al grau en Infermeria i a formació contínua, la universitat «em fa estar en contacte amb professionals dinàmics i actius que es dediquen a la recerca i que m'aporten actualització». Per a Mireia Campoy, a més, «treballar amb docents especialitzats d'altres branques de la fisioteràpia et permet mantenir una perspectiva global i una mirada holística de la disciplina. En el meu cas, a més, m'ha donat l'oportunitat d'endinsar-me en el món de la investigació i començar la tesi doctoral». El també fisioterapeuta, Enric Grau, assegura que «l'experiència clínica em fa millor docent i al revés, ja que ser professor m'obliga a actualitzar-me constantment i això em fa millor fisioterapeuta».



Aprenentatge constant

Per a Susana Simó ensenyar a la universitat et permet «aprendre contínuament dels alumnes, que són també companys de professió, i això et carrega les piles». El contacte amb els estudiants també aporta, segons Fermí Roqueta, «una visió que pot plantejar reptes motivadors i innovadors que després podem aplicar a l'àmbit laboral». Per al podòleg Lluís Castillo també hi ha un retorn en format de «cert prestigi davant dels pacients i amb els alumnes, que et consulten dubtes o t'envien pacients quan estan exercint».

Finalment, Chelo Morillo, professora al grau en ADE i especialista en màrqueting, comunicació i gestió de marca, creu que la vinculació universitària et permet, entre d'altres coses, «obrir vies de col·laboració en termes d'investigació, de publicacions d'articles especialitzats, etc.».