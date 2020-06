Jordi Brau és el vicepresident de l'Associació de Comerciants de Focs Artificials d'Espanya, que, explica, s'ha coordinat amb l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya de cara a la revetlla de Sant Joan. Tot i que «calculàvem que faríem un 75%» de vendes, admet que «les perspectives estan millorant i no sabem com acabarem», però que «la baixada pot ser que no sigui tant», com la que s'esperaven fa tres mesos. «La gent està sent responsable i fa les comandes per anar-les a recollir sense fer cua».

Brau diu que també «s'ha fet una crida a consumir producte més familiar i per als nens», i que s'ha notat: «El 10 % són petards per fer soroll i la resta són més coses de colors i d'il·lusió; fonts de colors, el perro cagón, que fa com una cendra, les gavines, que fan una fonteta i s'infla un globus. Molts elements inofensius». Pràcticament tot procedeix de la Xina, mentre que el producte nacional és el que fa soroll, concreta.

Brau mira amb preocupació l'anul·lació de molts castells de focs de cara a les festes a pesar que, remarca, es poden tirar des de diferents llocs on no cal que la gent estigui agrupada.