Aconseguir hora per renovar el DNI a Manresa i a Igualada és impossible

En aquests moments no és possible concertar una cita prèvia per renovar el carnet d'identitat a les dependències de la Policia Nacional de Manresa i d'Igualada. Totes les hores que hi havia disponibles estan donades i, ara per ara, el sistema de cita prèvia a través d'Internet no dona hores per poder renovar el carnet d'identitat.

Fonts de la Policia Nacional consultades per aquest diari expliquen que a les oficines on es tramiten les renovacions del carnet d'identitat ja estan obertes i, a més, que en el cas de Manresa s'estan fent les renovacions de document tant en torn de matí com de tarda però que totes les hores disponibles ja estan donades.

Atribueixen aquesta situació, que a la mateixa web ja qualifiquen de «saturada», al fet que s'ha ajuntat una elevada demanda per renovar el carnet d'identitat a les limitacions d'espai i de la quantitat de persones que es poden atendre.

Tot i això, les mateixes fonts recorden que a les persones que el carnet els caducava durant el període d'estat d'alarma, la seva vigència s'ha prorrogat, de manera automàtica, durant un any més.

La saturació que hi ha a les oficines de Manresa i Igualada, però, no és cap excepció a la província de Barcelona, ja que ahir, per exemple, 17 de les 30 oficines, apareixien com a saturades, encara que en alguna d'aquestes, a diferència del que passava a Manresa i a Igualada, era possible aconseguir-hi cita. Així, els llocs més propers a Manresa on es pot aconseguir hora per renovar el carnet d'identitat són Vic, Terrassa i Sabadell. Així, a Vic, malgrat aparèixer com una de les oficines saturades, ahir encara era possible aconseguir hora per fer el tràmit per a la setmana que ve, però no durant la resta de mes de juliol, i també hi havia cites per a la primera quinzena d'agost. En el cas de Terrassa, la primera cita disponible que hi havia, ahir, era per al proper 15 de juliol i també per a tot el mes d'agost.

A Sabadell fins i tot era possible trobar encara alguna cita per a la setmana que ve i també per a nombrosos dies durant el mes de juliol, mentre que a l'agost ja hi havia més limitacions per aconseguir una hora.

Aquesta poca disponibilitat de cites prèvies en bona part de les oficines de la província de Barcelona contrasta amb la que sí que hi ha a altres punts del territori català.

Ahir, per exemple, era possible aconseguir cita per renovar-se el carnet a la Seu d'Urgell per al proper 2 de juliol amb una àmplia possibilitat per escollir horari.