Althaia manté la unitat covid del Centre per si hi ha rebrot

La Fundació Althaia mantindrà equipada la unitat covid que va habilitar a l'edifici del Centre Hospitalari de Manresa per si s'ha d'activar més endavant per fer front a futures emergències sanitàries relacionades amb la infecció. El famós rebrot.

Es tracta d'una unitat que es va preparar i equipar a la segona planta de l'edifici i que finalment no va ser necessari posar en marxa durant el pic màxim d'ocupació de llits de la fundació a causa de l'epidèmia. Disposa d'una vintena de llits.

Al Centre Hospitalari la Fundació Althaia hi té una cinquantena de places que abans de l'emergència sanitària estaven destinades a convalescència i llarga estada. Els mesos de màxima ocupació per la covid, aquestes places es van derivar a pacients amb el coronavirus i d'aquesta manera treure pressió a l'Hospital de Sant Joan de Déu, que es va centrar a fer la primera atenció als malalts i també ingressar els més greus o els que havien de rebre una assistència més especialitzada en un moment determinat.

Així, hi havia pacients que es derivaven cap el Centre Hospitalari i també cap a la Clínica de Sant Josep en funció dels criteris mèdics. En el cas del Centre Hospitalari també es va tenir en compte que hi havia una unitat de convalescència i llarga estada, i que per tant ja disposava d'un equip mèdic especialitzat en aquest tipus de pacients.

Els malalts amb patologies no covid que hi havia al Centre es van dur cap a altres equipaments sanitaris o els van donar l'alta, D'aquesta manera els 54 llits que ja hi havia en funcionament es van destinar a pacients de la covid i se n'hi van afegir una vintena més que, segons va anunicar la mateixa fundació a principi del mes de març, s'activarien en el cas que fos necessari. Finalment no va caldre però es mantenen.