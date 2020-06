Primer cop en tres mesos que baixen d'una desena els ingressats a Manresa

A la Fundació Althaia hi havia ingressades ahir per coronavirus 7 persones i a Sant Andreu, una. En total 8, i per primer cop el nombre baixa de la desena en més de tres mesos.

El dia 21 de març ja hi havia 51 ingressats positius de coronavirus a Althaia. La xifra va anar creixent fins que Althaia i Sant Andreu van arribar a sumar 338 ingressats per coronavirus el dia 16 d'abril. Va ser el moment àlgid i a partir d'aquí el descens d'ingressats va ser continuat.

Una altra data important és la del dia 21 de maig, quan el nombre d'ingressats va baixar de la trentena i es va situar en 27. El dia 25 de maig ja n'eren 15 i el 4 de juny, una desena. Fa un mes que la xifra d'ingressats és molt baixa, però fins ara no s'havia situat per sota de la desena.

Pel que fa al nombre d'altes i de defuncions, ahir no hi va haver variacions. Ahir hi continuava havent 1.091 altes acumulades, de les quals 1.043 havien estat donades per Althaia i 48 per Sant Andreu. I es mantenia la xifra de víctimes mortals en 234, de les quals 170 a Althaia i 64 a l'Hospital de Sant Andreu.

Tres morts més a Catalunya

Les funeràries catalanes van comptabilitzar ahir tres noves morts per covid-19, cinc menys que en l'anterior balanç del departament de Salut de la Generalitat. Això va deixar la xifra global de víctimes en 12.517 a Catalu-nya. A banda, es van detectar 74 nous casos positius testats (53 menys) i la xifra total pujava a 70.534.

Entre les víctimes, 6.832 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (tres més), 4.091 ho han fet en una residència (el mateix nombre que diumenge) i 793 al seu domicili (també la mateixa quantitat), mentre que la quantitat de les no classificades per falta d'informació és d'un total de e 801, la mateixa xifra que diumenge.

Fins ara hi ha hagut 4.127 persones ingressades greus, una de nova en les 24 hores anteriors al darrer informe, i actualment en són 61, el mateix nombre que en el balanç de diumenge.

246.504 casos a l'Estat

El Ministeri de Sanitat xifra en 28.324 el nombre de morts per coronavirus a l'Estat espanyol, un més que la xifra d'aquest diumenge. Segons l'últim informe del ministeri, hi havia hagut 21 defuncions els últims set dies, 8 de les quals a Madrid, 6 a Castella i Lleó i 1 a Catalunya.

Des que va començar la pandèmia hi ha hagut 246.504 casos confirmats de covid per proves diagnòstiques, 232 més que ahir (246.272), i 125 diagnosticats el dia abans. D'aquests, 33 ho van ser a l'Aragó, 24 a Catalunya, 21 de Navarra i 17 a Madrid. L'última setmana, hi ha hagut 150 hospitalitzacions, 50 a Madrid, i 10 ingressos a l'UCI.

Mig milió de víctimes mortals

La pandèmia del nou coronavirus originada a la ciutat xinesa de Wuhan ha registrat les últimes 24 hores un total de 127.000 casos, el que eleva el total a 8.950.000 de persones contagiades i més de 468.000 víctimes mortals, segons l'últim balanç que ha estat fet públic per la Universitat Johns Hopkins.

D'acord amb les dades actualitzades a les 9.30 hores d'aquest dilluns, el balanç global del coronavirus ascendeix a 8.950.000 de casos i 468.331 víctimes mortals a 188 països i territoris.

El total de persones recuperades supera les 4.430.000, amb els Estats Units al capdavant de la llista, amb 622.133 persones curades. Estats Units es manté com el país més afectat per la pandèmia amb 119.969 morts i 2.270.000 contagis, després de registrar 24.800 nous casos les últimes 24 hores. El Brasil se situa en segona posició amb 1.083.341 contagis i 50.591 morts. Rússia queda en tercer lloc, amb 583.879 positius i 8.101 morts.

En quarta posició, l'Índia comptabilitza 425.282 contagis i 13.699 morts. A continuació, el Regne Unit registra 305.803 persones contagiades i 42.717 morts, davant del Perú, amb 251.338 i 7.861 en comparació dels 246.272 afectats i 28.323 morts confirmats a Espanya.

Després de l'Estat espanyol, Xile té 242.355 persones amb coronavirus i 4.479 morts, mentre que Itàlia acumula 238.499 contagiats i 34.634 víctimes mortals. A continuació, l'Iran ja té més de 200.000 casos (204.952) i 9.623 morts; França, 197.008 contagis i 29.643 víctimes mortals, i Alemanya registra 191.272 contagis i 8.895 decessos. Turquia té 187.685 persones amb coronavirus i 4.950 morts, seguit pel Pakistan, amb 181.088 casos i 3.590 morts, i Mèxic, amb 180.545 contagiats i 21.825 decessos.

Tancant el grup de més de 100.000 contagis es troben Aràbia Saudita, amb 157.612 contagiats i 1.267 morts, Bangla Desh, amb 112.306 malalts i 1.464 víctimes mortals, i Canadà, amb 103.078 casos i 8.482 decessos.