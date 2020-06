Una entitat vinculada a Lacenet dona 4.000 euros per al banc dels aliments i Creu Roja

L'organització del World Mobile City Project, que depèn de la xarxa educativa Lacenet, va lliurar ahir a la tarda un total de 4.000 euros destinats a combatre la pobresa i les necessitats més bàsiques d'una part de la població. L'acte va tenir lloc a la seu del banc dels aliments, amb la presència de sor Lucía Caram, en representació d'aquesta entitat, i Miquel Riera i Josep Quitet, president a Manresa i a Catalunya de Creu Roja, rerspectivament. La cua llarguíssima que hi havia formada amb gent que acudeix al banc a buscar aliments bàsics justificava per si mateix el donatiu. Ahir era el primer dia que el banc també obria a la tarda. Els 4.000 euros s'han repartit a parts iguals entre la Plataforma dels Aliments de Manresa i Creu Roja.

El WMCP és un projecte nascut al Bages gràcies a Lacenet, que des de fa poc més de dues dècades impulsa l'ús de les tecnologies en l'àmbit educatiu. Actualment hi ha adscrits més de 130 centres dels Països Catalans, País Basc i Xile que promouen el coneixement del seu entorn més immediat a partir de gimcanes amb el suport de dispositius mòbils. Les primeres gimcanes van ser la Barcelonada i la Manresada al curs escolar 2012-13, sota l'impuls de l'Institut de Cal Gravat.

La setena edició, la d'enguany, només s'ha pogut celebrar en una part dels centres docents i municipis implicats, abans de la irrupció de la pandèmia. En el cas de Manresa, uns 1.200 alumnes de 15 centres de la Catalunya Central, van prendre part el febrer en la gimcana que, amb el telèfon mòbil com a eina formativa, va permetre elaborar un mapa de contaminació acústica, una auditoria de barreres arquitectòniques, entrevistes sobre emergència climàtica, etc. A Barcelona també es va poder fer el febrer amb 2.600 alumnes participants.

L'origen de la donació dels 4.000 euros era una partida destinada a premis de la Manresada i la Barcelonada. Tots els centres educatius participants s'han avingut a renunciar als premis en benefici dels col·lectius més vulnerables. A l'acte de lliurament dels dos xecs per import de 2.000 euros cadascun hi van assistir en nom de Lacenet, els docents Moisès Anguera, Josep Guzman, Araceli del Saz i Ramon Barlam. Per la Creu Roja, Miquel Riera i Josep Quitet i per la Plataforma dels Aliments de Manresa, sor Lucía Caram.