Les fundacions Sant Andreu Salut i IBAM es fusionen

El Centre de Dia de la Residència Sant Andreu de Manresa va acollir aquest dilluns l'acte de firma de l'acord de fusió entre les fundacions IBAM (que gestiona la Residència Mont Blanc) i Sant Andreu Salut. Després que el passat febrer representants d'ambdues institucions aprovessin un memoràndum d'entesa, aquest juny ha culminat la unió, amb la signatura de la constitució del nou patronat. L'acord començarà a tenir efecte el 30 de juny, una vegada s'obtingui el vistiplau del Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. L'ens resultant tindrà una plantilla de mig miler de professionals i gestionarà un pressupost d'uns 18 milions d'euros.

L'acte, celebrat al Centre de Dia de la Residència Sant Andreu de Manresa, ha comptat amb representants dels patronats de les dues institucions, així com de l'alcalde de Manresa i actual president de la Fundació Sant Andreu Salut, Valentí Junyent. També hi ha sigut el proper alcalde de la ciutat i proper president de Sant Andreu Salut, Marc Aloy. Manel Valls, director general de Sant Andreu Salut, ha donat la benvinguda i, seguidament, ha iniciat la reunió dels dos patronats. Hi van intervenir també Joan Maria Estany, president d'IBAM, Junyent i Marc Aloy.

Completada la fusió, les persones que integren el nou patronat són Miquel Blanch Ferrarons, Sebastià Catllà Calvet, Josep Camprubí Casas, M. Àngels Clotet Miró, Francesc Domènech Bartra, Joan M. Estany Altarriba, Mariona Homs Alsina, Valentí Junyent Torras, Valentí Martínez Espinosa, Manel Peiró Posadas, Francesc Santasusana Riera i Mercè Tarragó Costa.

La unió, asseguren les dues entitats en un comunicat, "no comportarà cap ajustament, ni cap modificació en els respectius projectes de futur, ni tampoc provocarà que hi hagi un canvi de denominació de cap dels equipaments".

La fundació resultant sumarà prop de 500 professionals i gestionarà més de 580 places, 355 de les quals residencials. Als 16 milions d'euros de pressupost anual de Sant Andreu Salut s'hi sumen els més de 2 milions procedents de Mont Blanc, i conjuntament acumulen un patrimoni net proper als 18 milions. En el seu conjunt, i sense comptar el futur edifici amb els pisos residencials, els equipaments sumen més de 23.500 metres quadrats de superfície.

"Sant Andreu Salut i la Residència Mont Blanc sempre han estat molt a prop físicament, però també són molt propers en missió, valors i filosofia de treball. Comparteixen models d'atenció centrada en la persona (ACP) en l'àmbit de la dependència, així com un fort arrelament a la ciutat i un compromís social i cultural amb la comarca", assegura el mencionat comunicat de les dues fundacions.

La Residència Mont Blanc, formalment gestionada per la Fundació IBAM, va néixer l'any 1985 i aquest 2020 ha superat els 70 professionals i els 2 milions d'euros de pressupost. Disposa de 90 places residencials (60 de les quals en habitacions individuals) i 20 de centre de dia i té el segell europeu d'excel·lència en gestió EFQM 300+.

La història de Sant Andreu Salut arrenca amb la fundació de l'Hospital de Sant Andreu (1260), el segon més antic de Catalunya. Té un pressupost anual de més de 16 milions d'euros i disposa d'una plantilla de més de 400 professionals. Entre la seva pròpia Residència Sant Andreu i les dues que gestiona actualment (Sant Vicenç de Castellet i Callús), gestiona 265 places residencials, a més de les 212 d'assistència en l'àmbit sociosanitari (a l'Hospital Sant Andreu).

"La fusió ha de posar en valor, encara més, el paper de les fundacions com a defensores de la qualitat d'atenció a les persones i de la gestió per sobre dels rendiments econòmics. També ha de reforçar el seu compromís amb el territori pel fet de ser entitats de l'àmbit local, així com l'alta especialització en l'activitat, ja que es tracta de fundacions únicament dedicades a l'atenció a les persones", diuen.