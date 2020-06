Els hospitals de Manresa mantenen 8 persones ingressades per coronavirus

Els hospitals de Manresa tenen 8 persones ingressades a causa de la covid aquest dimarts, xifra que no ha variat respecte el dia anterior, que per primera vegada en tres mesos va baixar de la desena.

A la Fundació Althaia de Manresa hi ha 7 persones amb el coronavirus. Diumenge eren 10. Dilluns van passar a 7, igual que aquest dimarts. Althaia, però, ha donat dues altes les últimes hores. N'acumula 1.045 des que es va iniciar l'emergència sanitària. No hi ha hagut cap decés. Es mantenen en els 170 en el cas de la fundació sanitària i 234 si s'hi sumen les de Sant Andreu Salut.

Precisament a l'Hospital de Sant Andreu de Manresa hi continua havent-hi una persona ingressada per coronavirus. No hi ha hagut cap novetat els darrers dies pel que fa a la malaltia.

Entre Althaia i Sant Andreu s'han donat 1.093 altes des que va començar l'emergència sanitària.