L'Ajuntament torna 72.000 euros per recàrrecs indeguts cobrats en vuit mil rebuts

El grup municipal socialista ho va sol·licitar i el govern de l'Ajuntament de Manresa ho va acceptar al ple del mes de novembre. Així que s'han tornat els recàrrecs cobrats de més a ciutadans detectats en un informe del servei d'intervenció.

En aquell moment aquesta pràctica ja no es realitzava, però, segons el portaveu del PSC, Felip González, els afectats de fins a 4 anys enrere tenien dret al retorn dels diners.

Ahir, el govern municipal d'ERC i Junts per Manresa va precisar en un comunicat que es tractava de 7.962 rebuts pagats per 4.113 contribuents per valor de 72.376 euros. Representen el 4,25% del total de recàrrecs cobrats. Aquesta situació es va produir perquè l'Ajuntament no podia cobrar recàrrecs del 10% enviant-los per correu ordinari.

En el comunicat fet públic ahir, el govern afirmava que el que havia passat és que «els contribuents es van adreçar a l'oficina d'atenció tributària (OAT), a la web o es va pagar el deute per compensació quan la provisió de constrenyiment estava dictada però encara no notificada». Per tant, el recàr-rec que corresponia al moment de fer el pagament era del 5% i no del 10%.



Informe d'intervenció

El servei d'intervenció va detectar que en el moment en què es dicta la provisió de constrenyiment a l'aplicació informàtica de l'Ajuntament, el deute passa a ser amb recàrrec del 10%, perquè aquesta provisió en els següents dies es notifica per correu certificat, però, abans del 2019, aquesta provisió es notificava primer per correu ordinari i posteriorment per correu certificat. Per això, transcorrien uns quants dies entre que es dictava la provisió de constrenyiment i aquesta es notificava efectivament per mitjà del correu certificat, cosa que va provocar que es produïssin casos de deutes pagats amb recàrrec del 10% quan el recàrrec havia de ser del 5%.

Segons el govern municipal, a partir del 2019, la incidència està solucionada.

Les provisions de constrenyiment ja no es notifiquen prèviament per correu ordinari i, per evitar que en alguns casos encara pugui passar la situació esmentada, l'aplicació informàtica, abans de cobrar un deute fa unes noves verificacions per detectar si la provisió de constrenyiment ha estat notificada degudament.

La situació va ser detectada en un informe de la Intervenció de l'Ajuntament. El grup del PSC va demanar que es retornessin els diners al contribuent d'ofici i el govern municipal va assegurar que així ho faria.