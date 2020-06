Obren els primers parcs infantils de Manresa després d'estar tres mesos tancats

Els parcs infantils de plaça Espanya, el de la plaça Catalunya, els del barri del Xup, Sant Pau i els Comtals, el de la plaça de la Reforma i la plaça Pau de la Font dels Capellans han sigut els primers que s'han obert al públic a Manresa després d'estar tancats tres mesos a causa de la covid. Abans de tornar a entrar en funcionament s'han netejat.

L'Ajuntament de Manresa va anunciar que es reobriran progressivament els 62 parcs infantils que hi ha a la ciutat a partir d'aquesta setmana. Per poder-ho fer les brigades municipals de neteja treballen per comprovar que estan en bones condicions i per posar-los a punt amb l'objectiu que durant els pròxims dies tots vagin quedant oberts.

Ahir al matí, després dels treballs realitzats, ja van poder obrir el de plaça Espanya, que es va renovar recentment, el de la plaça Catalunya, el del Xup, el que hi ha al carrer Cardener de Sant Pau, el de la plaça de la Reforma, el de plaça de la Pau del barri de la Font dels Capellans i el dels Comtals.

La mesura coincideix amb l'anomenada etapa de represa de tot tipus d'activitats. Els parcs infantils han estat tres mesos precintats. A Manresa hi havia cartells, cintes i en alguns casos tanques que alertaven que no s'hi podia accedir. Van ser unes de les primeres instal·lacions que es van barrar al públic per evitar contagis del coronavirus.

Tot i així l'Ajuntament ha fet una crida a la responsabilitat i recorda que les persones adultes acompanyants són les encarregades de vetllar pel compliment de les mesures de seguretat. A tots els parcs s'hi col·locaran cartells amb recomanacions d'ús, que seran, per exemple, que s'evitin les aglomeracions de gent a les zones de joc. També, que es mantinguin les distàncies de seguretat de dos metres entre les persones que hi ha al parc i assegurar-se que els infants es rentin les mans amb aigua i sabó, o bé gel hidroalcohòlic, abans d'entrar i sortir del parc. El consistori recomana que els infants a partir de 6 anys així com els adults que els acompanyin utilitzin mascareta, i que es comparteixin solidàriament els espais i els elements de joc dels parcs infantils.

També s'han obert totes les fonts públiques de la ciutat.