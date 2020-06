Trenta-tres nous punts al parc de Puigterrà que milloren la il·luminació

Valentí Junyent, en un dels dar-rers actes com a alcalde de Manresa; el regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili; la regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet; i representants i veïns i veïnes de l'AV Passeig i Rodalies i Vic-Remei van fer ahir l'acte de presentació del nou enllumenat del parc de Puigterrà.

En total s'han instal·lat 33 punts de llum més (13 columnes i 20 balises). Els llums són de sistema led però faran llum de color ambre, com els llums de sodi, el més adequat ambientalment per a aquest espai i amb l'objectiu d'evitar també la contaminació lumínica. La seva apagada i encesa es pot controlar punt per punt amb l'objectiu de poder compatibilitzar la il·luminació amb l'activitat de l'Agrupació Astronòmica.

El pressupost de l'actuació ha estat de 100.000 euros.

En l'acte d'estrena d'ahir al vespre es va recordar que el projecte s'ha fet realitat gràcies a la reivindicació veïnal.

L'alcalde, Valentí Junyent, ha manifestat que en un moment com l'actual, en què la crisi provocada per la covid-19 ha fet que «redescobrim la importància dels indrets que tenim a casa», és especialment significatiu poder estrenar una millora important com aquesta, en un espai tan cèntric i a cavall de dos barris, Vic-Remei i Passeig i Rodalies.



Potenciar l'espai públic

El nou enllumenat està instal·lat al recorregut que, des del carrer Circumval·lació, dona la volta completa al turó. L'actuació s'ha plantejat amb la finalitat de potenciar la utilització d'aquest espai públic que, malgrat la seva centralitat, és força desconegut i infrautilitzat per la ciutadania sobretot a conseqüència de la seva situació en un turó, la qual cosa en dificulta el seu accés. El parc es caracteritza per situar-se en un turó amb dos accessos principals: des de la carretera de Vic, a 250metres d'alçada, i des del carrer Circumval·lació, a 242 metres.

A la plataforma superior del parc, a 281metres d'alçada, s'hi localitza l'espai principal d'aquest parc públic, mentre que els accessos es desenvolupen amb rampes.

L'espai on s'ha instal·lat el nou enllumenat correspon al recorregut que va des de la finalització de les escales principals des del carrer Circumval·lació fins a l'esplanada superior del parc passant pel final de la Pujada del Castell.