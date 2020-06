«Continuaré treballant per una ciutat més justa»

Valentí Junyent plega d'alcalde, però continua com a regidor d'Hisenda. I en l'inici d'aquesta nova etapa va assegurar que, amb el conjunt del govern, continuarà «treballant per una ciutat amb més justícia social».

El principal agraïment del seu discurs va ser per a la ciutadania de Manresa, el teixit social, econòmic, cultural i esportiu, i totes les entitats que en els moments complicats han mostrat grans dosis de comprensió i un alt grau de compromís per continuar avançant plegats malgrat les dificultats. «Quan ha calgut, entre tots hem estat capaços de trobar la sortida més adequada en cada situació».

Va reivindicar la necessitat que Manresa trobi l'encaix en la nova estructura administrativa de Catalunya i que, «d'una vegada per totes, es faci efectiu el desplegament de les vegueries perquè la nostra ciutat pugui esdevenir, per llei, el que ja és de fet: la capital de la Catalunya Central. La ciutat està preparada i seria un acte de justícia amb els manresans i les manresanes, però també amb el Bages i la resta del territori».

Va citar l'expresidenta d'Irlanda Mary Robinson: «Ningú pot tornar enrere i començar de nou, però qualsevol pot començar avui mateix a escriure un nou final».

Va explicar que quan mira enrere no voldria començar de nou perquè està satisfet d'haver pogut exercir com a alcalde, però «el que sí que tinc clar és que a partir d'avui començo a escriure un nou final, amb la mateixa voluntat de servei i la mateixa lleialtat a la ciutat amb què he actuat durant tot aquest temps».

Va reblar-ho dient que espera saber treballar des de la nova responsabilitat «dins l'equip de govern, mantenint la bona relació que he procurat mantenir sempre amb la resta de membres».