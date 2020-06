Esquerra i Junts per Manresa destaquen la feina feta en un context de dificultats

oscar bayona

El que serà investit dissabte nou alcalde de Manresa, el republicà Marc Aloy -i alcalde accidental durant aquests dies- i el portaveu de Junts per Manresa, Antoni Massegú, van posar en valor la feina feta sota el lideratge de Valentí Junyent en un context de grans dificultats.

Aloy va acabar el seu discurs amb un «gràcies, alcalde!», i la seva intervenció va ser de rigorós respecte institucional. Segurament, el mateix que ell espera rebre en justa reciprocitat.

Va reconèixer l'existència de desavinences entre ambdues formacions, però va deixar clar que «ens hem acabat entenent gairebé sempre». El republicà va anunciar una nova etapa «amb un nou director d'orquestra», però amb el mateix equip humà i una experiència compartida de treball conjunt.

Va recordar que, dels 9 anys d'alcaldia de Junyent, la meitat ha estat amb un govern compartit amb Esquerra i ara toca continuar amb els projectes en marxa i culminar un mandat en què les urnes van fer guanyador a Esquerra per deu vots de diferència respecte de Junts per Manresa.

Li va donar les gràcies «per donar-ho tot» en el seu esforç perquè la ciutat tingués un bon govern i no va passar per alt que «els governs de Valentí Junyent han volgut escoltar la gent».

La intervenció més elogiosa, com no podia ser d'una altra manera, va ser la del portaveu de Junts per Manresa, Antoni Massegú, que li va agrair deixar «una ciutat més endreçada i democràtica en un context extraordinàriament difícil».

Massegú va dir que havia practicar «uns gestió pública exemplar» i no només dels recursos sinó de la responsabilitat que comporta el govern i que s'ha posat de manifest, per exemple, dedicant-se intensament, a «desactivar conflictes i a no generar-ne de nous, a reconduir situacions enquistades» i a buscar sempre les millores sense defugir els conflictes que comporta redreçar els problemes. Feina feta amb «l'orgull de treballar sempre de forma honesta i transparent».