La Flama del Canigó arriba a Manresa i a Berga en la intimitat però reivindicativa

La Flama del Canigó va tenir ahir una recepció íntima però reivindicativa a Manresa i a Berga, i també a la majoria de poblacions de la Catalunya Central. A Manresa el peveter es va encendre al vespre a la plaça Major en una iniciativa d'Òmnium Cultural. Aquesta vegada no va anar acompanyada de la tradicional revetlla sense petards.

El manifest el va llegir la metgessa del Servei d'Emergències Montserrat Soler, que va assegurar que, «tot i viure una situació adversa», una xarxa fa que la Flama que reivindica la llengua catalana i la seva unitat arribi arreu. La pandèmia tampoc nova evitar que la Flama del Canigó arribés a l'Ajuntament de Berga.

A Berga, la regidora Roser Valverde va donar la benvinguda a un grup de berguedans que per sisè any consecutiu van transportar la Flama en bicicleta des del coll d'Ares. La recepció va estar marcada per les mesures de seguretat. A l'entrada a la plaça Sant Pere no hi va haver la tradicional rebuda de les entitats ni tampoc manifest. Va ser una recepció sense aglomeracions. Òmnium Berguedà va difondre per les xarxes un vídeo amb berguedans encenent un peveter a distància i per homenatjar els sanitaris la farmacèutica Maria Cosp va llegir el manifest virtual.