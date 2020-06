L'Ajuntament formalitza el lloguer de part de l'antiga Fonda de Sant Antoni

L'Ajuntament de Manresa i la societat propietària de l'antiga Fonda de Sant Antoni de la plaça Major van formalitzar ahir el contracte d'arrendament de part l'edifici històric on és previst que s'emplaci la nova oficina de Turisme i Projecció de la ciutat. Actualment és a la mateixa plaça Major, a la confluència amb el carrer Sobrer-roca i el Cap del Rec.

L'edifici històric, conegut com casa Fàbregas, es destinarà en bona part a dependències municipals, i a l'altra s'hi faran pisos per a gent gran que gestionarà la fundació Ibada (vegeu Regió7 del 3 de gener del 2020). Concretament, l'Ajuntament ha llogat part del soterrani, la planta baixa, l'entresol i la primera planta. El contracte té una durada de 20 anys i un preu mensual de 4.250 euros (+ IVA).

Ahir al matí l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i els representants de la societat mercantil Inversiones Dupros S.L.44, Lluís Duocastella i Àlex Pros, van signar el contracte d'arrendament. També hi va ser present el primer tinent d'alcalde i regidor de Presidència, Marc Aloy.

La casa Fàbregas té una superfície total de 2.945 metres quadrats, i l'Ajuntament n'ha llogat 1.051,21 entre la planta soterrani, (111.63 m2), planta baixa (215,64 m2), planta entresol (234 m2) i planta primera (489,67m2).

La parcel·la on hi ha la casa Fàbregas és el resultat de l'agregació de quatre unitats estructurals diferents. Dues, orientades al carrer d'Amigant i que inclouen l'hort que hi ha a la part posterior de la casa, van ser aplegades pel mercader de Manresa Francesc Casamitjana l'any 1567. Les altres dues, amb façana a la plaça Major, van ser agregades en una sola propietat pel blanquer Bonaventura Anglada l'any 1718. L'agregació definitiva dels dos conjunts la va fer Pau Fàbregas, qui va adquirir cap al 1749 les cases de la plaça, i l'any 1768 les altres dues del carrer d'Amigant.

Des del 2016, els nous propietaris, Inversiones Dupros S.L., fan obres de rehabilitació en un edifici ple d'història i amb trets típics del barroc i del gòtic que es barregen amb elements de l'arquitectura medieval i moderna.